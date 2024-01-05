Жители микрорайона Климовск в подмосковном Подольске на сутки остались без отопления и горячей воды из-за прорыва на теплотрассе от котельной патронного завода. Температура в квартирах опустилась до 16℃, передает Mash.

Сообщения о проблемах с теплом в домах появились в соцсетях утром 4 января.

«Дома на Весенней остались без отопления и горячей воды. Котельная, которая отвечает за тепло в этой части Климовска, остановлена. Аварию устраняют с раннего утра. Что именно произошло и как скоро решат проблему — не сообщается. Пока же половина домов в Климовске продолжает остывать», — говорилось в паблике «Климовск Онлайн».

Через несколько часов администрация Подольска сообщила, что подача тепла приостановлена из-за прорыва на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» — Климовского специализированного патронного завода имени Ю. В. Андропова.

Вечером 4 января мэр Подольска Григорий Артамонов написал в телеграм-канале, что на промышленной территории «КСПЗ» обнаружены три утечки. Завод «является режимным объектом, что увеличило сроки устранения проблемы», пояснил чиновник.

Он заявил, что в течение двух часов специалисты приступят к подаче теплоснабжения и горячей воды в многоквартирные дома, а в Подольскую областную клиническую больницу доставят около 10 тепловых пушек.

Утром 5 января Артамонов сообщил, что аварийные работы на теплотрассе завершены, тепло начнет поступать в дома в течение трех часов. Жителям микрорайона сделают перерасчет за коммунальные услуги.

Между тем, как сообщает Mash, с коммунальными проблемами столкнулись не только жители Подольска. В Раменском районе Подмосковья приостановлена подача теплоснабжения и электричества из-за поломки трансформаторов. В некоторых частных домах нет света с 3 января. Жители Солнечногорского района остались без света из-за аварии на электроподстанции.

В Химках из-за сгоревшего трансформатора более сотни домов остались без тепла и электричества, также замерзли водопровод и канализация. В некоторых квартирах лопались батареи, заледенели окна и двери.