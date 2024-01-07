Восстановить подачу тепла еще в десяти домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируется 7 января во второй половине дня. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Ситуацию с отсутствием теплоснабжения глава региона назвал сложной.
Всего в Климовске 170 домов, которые 5 января остались без отопления, говорится в сообщении Воробьева. 6 января был запущен котел, к которому подключили 39 домов.
По словам Воробьева, утром 7 января удалось запустить второй котел на 20 гкал на котельной местного завода.
«Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры <…> Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — уточнил подмосковный губернатор.
В то же время он отметил, что есть риск возникновения «проблемы», связанной с состоянием труб и батарей в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.
Воробьев уточнил, что сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе, что позволит дать тепло еще в 33 дома.
В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что по состоянию на утро 7 января теплоснабжение не восстановлено в домах 149 тыс. жителей Климовска.
В сообщении губернатора Подмосковья также утверждается, что аварию допустил владелец частной котельной, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Как передает РИА Новости, Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой организовать передачу котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.
На время аварийных работ для жителей Климовска, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного размещения на базе спортивного центра «Юность». Глава Подольского городского округа Григорий Артамонов сообщил, что там можно получить горячее питание и чай, а также принять теплый душ и отдохнуть.
«Всем, кому нужно, раздаем обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — отметил Воробьев.
Ситуацию с отсутствием отопления в Климовске губернатор Подмосковья назвал тяжелой. Воробьев напомнил, что в Подольске развернут оперативный штаб. По его словам, власти «бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона».
«Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии — сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное», — подчеркнул Воробьев.
- Жители Климовска сообщили столкнулись с отключением отопления утром 4 января. Причиной отсутствия тепла в жилых домах стал прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» — Климовского специализированного патронного завода имени Ю. В. Андропова.
- Подольские власти сообщили, что причиной аварийной ситуации стало замерзание системы теплоснабжения на фоне аномально низких температур. После ликвидации аварии на теплотрассе при включении отопления начали возникать новые прорывы в замерзших трубах, из-за чего жители нескольких домов по-прежнему остаются без тепла. 6 января в Подольске ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера.
- Московская областная прокуратура на фоне ситуации с отсутствием отопления проводит проверку.