Восстановить подачу тепла еще в десяти домах в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируется 7 января во второй половине дня. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. Ситуацию с отсутствием теплоснабжения глава региона назвал сложной.

Всего в Климовске 170 домов, которые 5 января остались без отопления, говорится в сообщении Воробьева. 6 января был запущен котел, к которому подключили 39 домов.

По словам Воробьева, утром 7 января удалось запустить второй котел на 20 гкал на котельной местного завода.

«Это усилит текущую мощность котельной примерно в два раза и стабилизирует параметры <…> Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления», — уточнил подмосковный губернатор.

В то же время он отметил, что есть риск возникновения «проблемы», связанной с состоянием труб и батарей в жилых домах, которые могли быть частично разморожены.

Воробьев уточнил, что сейчас рабочие меняют запорную арматуру на магистральном трубопроводе, что позволит дать тепло еще в 33 дома.

В Единой дежурно-диспетчерской службе сообщили ТАСС, что по состоянию на утро 7 января теплоснабжение не восстановлено в домах 149 тыс. жителей Климовска.

В сообщении губернатора Подмосковья также утверждается, что аварию допустил владелец частной котельной, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Как передает РИА Новости, Воробьев обратился в Следственный комитет с просьбой организовать передачу котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию.

На время аварийных работ для жителей Климовска, в чьих домах отсутствует отопление, организовали пункт временного размещения на базе спортивного центра «Юность». Глава Подольского городского округа Григорий Артамонов сообщил, что там можно получить горячее питание и чай, а также принять теплый душ и отдохнуть.

«Всем, кому нужно, раздаем обогреватели, дополнительные пледы, были запросы на продукты, две семьи размещены в муниципальной гостинице», — отметил Воробьев.

Ситуацию с отсутствием отопления в Климовске губернатор Подмосковья назвал тяжелой. Воробьев напомнил, что в Подольске развернут оперативный штаб. По его словам, власти «бросили все силы и средства, чтобы как можно скорее решить проблему и подать тепло во все квартиры микрорайона».

«Понимаем всю сложность ситуации. Преодоление последствий аварии — сейчас абсолютный приоритет. Делаем все возможное», — подчеркнул Воробьев.