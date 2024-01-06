В подмосковном Подольске введен «режим чрезвычайной ситуации локального характера» из-за отсутствия отопления во многих жилых домах микрорайона Климовск. Об этом сообщил глава Подольского городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале, пояснив, что это решение «позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы».

По его словам, причиной ЧС стало замерзание системы на фоне аномально низких температур. «При запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах», — пояснил Артамонов, добавив, что действие режима началось со вчерашнего дня — 5 января.

В его сообщении говорится, что аварийные бригады в Климовске работали всю ночь, чтобы устранить возникшие течи в максимально короткие сроки. С наибольшими проблемами столкнулись жители многоквартирных домов на северо-востоке Климовска, где «отопление отсутствует уже продолжительное время».

Артамонов уточнил, что решение ввести локальный режим ЧС принималось «совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям», куда вошли члены областного правительства, представители прокуратуры, специалисты МЧС и сотрудники администрации городского округа.

В другом своем сообщении глава Подольска призывал всех, кто страдает от отсутствия отопления, приехать в оперативный штаб за обогревателями и одеялами или обратиться к волонтерам штаба, чтобы они приехали и привезли необходимое на дом.

Жители Климовска в местном телеграм-чате указывают на то, что режим ЧС локального характера вводится в тех случаях, когда «нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек». В подтверждение своих слов они публикуют скриншоты с сайта МЧС России. При этом, по словам пользователей чата, с отсутствием теплоснабжения жилых домов в Климовске столкнулись около 30 тысяч человек.

Горожане выкладывают в соцсетях фотографии, демонстрируя последствия отключения отопления в своих квартирах. На одном из снимков запечатлен комнатный термометр, показывающий +1, на другом — стоящий на подоконнике электронный термометр с показателем +11,8. На многих фото видна наледь, образовавшаяся на оконных стеклопакетах изнутри квартир.

Проверку соблюдения жилищного законодательства в Подольске начала московская областная прокуратура. Городские и районные прокуроры дадут оценку работе ресурсоснабжающих организаций, включая принятые ими меры по поддержанию трансформаторных подстанций и систем отопления в надлежащем техническом состоянии.

«В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, прокуратура Московской области взяла под контроль сроки восстановления подачи электроэнергии, тепла и воды в многоквартирные дома Климовска. Также ведомство намерено проконтролировать, чтобы местным жителям пересчитали плату за коммунальные ресурсы «в соответствии с полученным объемом» услуг.

Сообщения об отключении отопления во многих жилых домах Климовска появились утром 4 января. Впоследствии стало известно, что причиной отсутствия теплоснабжения стал прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» — Климовского специализированного патронного завода имени Ю. В. Андропова. Вечером того же дня Артамонов подтвердил, что на территории предприятия обнаружены три утечки, но поскольку завод является режимным объектом, аварийные работы там затруднены.

Утром 5 января глава городского округа заверил, что работы по ликвидации утечек на теплотрассе завершены, и скоро тепло начнет возвращаться в квартиры. Однако вскоре стало очевидно, что при запуске теплоснабжения начали возникать новые прорывы в замерзших трубах, из-за чего многие жители Климовска по-прежнему остаются без отопления.