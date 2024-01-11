Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин выступил за национализацию инфраструктуры теплоснабжения. Такое мнение он высказал в разговоре с RTVI.

Хромушин заявил, что не может представить себе ситуацию, при которой инвесторы будут вкладывать необходимые средства в инфраструктуру и в то же время «отвечать перед населением за то, что происходит». По его словам, с такой задачей может справиться «Газпром» и, «может быть, еще кто-то из крупных корпораций».

Заместитель подмосковного губернатора считает, что ситуации в Климовске, где более 170 домов остались без теплоснабжения из-за аварии на принадлежащей местному патронному заводу котельной, можно было избежать.

«Вот этой бы всей ситуации — даже при неисправной котельной, даже при прорывах на территории завода — не было, если бы работала пятисотая задвижка, которая должна была отсечь ту территорию от города. У нас бы в зоне риска тогда оказалось 11 домов, а не 176», — утверждает Хромушин.

Однако, по словам чиновника, задвижка не работала.

«Потому что предприятие тратило тарифные деньги на все, что угодно, кроме как на зарплату своему дежурному персоналу и на ремонт сетей и ремонт котельной. Вот и все», — заявил Хромушин.

На вопрос, как котельная в Климовске оказалась в частной собственности, вице-губернатор ответил: «С этим, насколько я понимаю, сейчас разбираются правоохранительные органы. Есть поручение президента. Поэтому, я думаю, что сейчас все решения эти будут очень быстро изменены в правильном направлении».

Авария на котельной в Климовске

В ночь на 4 января случился прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» — Климовского специализированного патронного завода имени Ю. В. Андропова. Жители населенного пункта столкнулись с отключением отопления.

По факту аварии в Климовске возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч.1 ст. 238 УК), а также о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК). Задержаны начальник котельной, гендиректор завода и замглавы Подольска.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что президент России Владимир Путин поручил национализировать завод. «По решению президента имущество возвращается в казну государства. Два собственника находятся за границей. Мы получили право в рамках чрезвычайной ситуации взять в управление эту котельную», — сообщил Воробьев.