В России необходимо ввести хотя бы временный мораторий на повышение тарифов ЖКХ, заявил «Абзацу» глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия»).

По мнению парламентария, с учетом текущей экономической ситуации в стране ресурсоснабжающие организации могли бы «умерить аппетиты». Гартунг напомнил, что вместе с лидером СР Сергеем Мироновым вносил в Госдуму предложения «на какой-то период заморозить рост тарифов», и не только на ЖКУ.

«И делали это неоднократно. Недавно как раз один из законопроектов отклонили», — сказал депутат.

В конце ноября 2025 года правительство России внесло в Госдуму законопроект по расширению полномочий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в сфере тарифообразования. Документ предусматривает создание механизма, который бы позволил ФАС самостоятельно определять размер платы за ЖКУ и обязывать ресурсоснабжающие организации применять его.

21 января депутаты приняли законопроект в первом чтении. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроект поможет навести порядок в сфере тарифообразования. Он назвал тему цен на ЖКХ одной из самых проблемных и обратил внимание, что в некоторых регионах тарифы на услуги необоснованно увеличились более чем на 30%.

«Много в этой сфере работает и лоббистов, и концессионеров. Этот фактор тоже надо учитывать <…> Это системное решение, где мы предоставляем полномочия федеральному органу. Тем, кто хочет поднимать тарифы, заранее будет ясно, что им придется обосновывать эти решения», — заявил Володин.

27 января Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает ввести для должностных лиц административную ответственность в виде безальтернативной дисквалификации за неоднократное невыполнение предписаний ФАС.

С начала 2026 года коммунальные тарифы в России выросли на 1,7%, новое повышение запланировано на 1 октября. Ожидалось, что осенью самое сильное подорожание произойдет в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%). В январе глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что с октября тарифы на ЖКХ повысятся на 16% вместо 22%.

На фоне массовых жалоб россиян и сообщений СМИ по поводу резкого увеличения сумм в платежках ФАС начала проверку тарифов на коммунальные услуги в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, на Сахалине, в Псковской области и Удмуртии.