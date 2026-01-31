В иркутском городе Бодайбо, жители которого остались без воды и отопления из-за коммунальной аварии, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Сегодня утром в администрации Бодайбинского городского поселения прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Введен режим ЧС локального характера, он касается территории домов, которые остались без отопления. Напомню, из-за перемерзания водовода была остановлена работа 4 котельных», — заявил он.

Он отметил, что в городе вылетели представители правительства Иркутской области во главе с первым заместителем губернатора Романом Колесовым и начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко.

Кобзев также поблагодарил волонтеров, которые в трудную минуту не остались в стороне и предлагают свою помощь.

В результе промерзания инженерных сетей в Бодайбо были остановлены четыре котельные, из-за чего 141 жилой дом, где проживает 1321 человек, а также две школы остались без отопления и водоснабжения. Власти Бодайбо 30 января объявили о введении режима повышенной готовности, а 31 января — о введении режима ЧС.

Мэр города Евгений Юмашев 31 января рассказал изданию «ИрСити», что ситуация мало изменилась: воды по-прежнему нет, а устранение последствий ЧП продолжается.

«На улице все также минус 41, все стабильно. У меня пока нет понимания по срокам прокладки водовода. Тут много факторов: наличие материалов, наличие людей, а самое главное — метраж этого объекта. Там нужно метров на 500 проложить трубы», — сообщил он.

Мэр уточнил, что в Бодайбо развернуты пункты временного размещения и горячего питания, люди в домах «сидят на электрообогреве», питьевую воду по домам развозят волонтеры, а частный сектор, где из-за аварии воды нет уже два дня, доставляют городские водовозки.

Юмашев назвал произошедшее ЧП форс-мажорными обстоятельствами, к которым невозможно было подготовиться, объяснив это сильно холодной зимой с температурой минус 45 градусов, которая держится уже больше месяца.

«Просто все грунты промерзли так, что, к сожалению, перехватило центральный водовод. Это все, конечно, проблема, но не халатность или недосмотр. Проблема есть, будем решать. А куда нам деваться?» — отметил собеседник издания.

«ИрСити» отмечает, что в Бодайбо уже третьи сутки наблюдаются проблемы с отоплением и горячей водой, центральный водопровод перемерз, без тепла остались больше 1,3 тыс. человек.

Одна из местных жительниц рассказала изданию, что у нее дома сейчас плюс 9 градусов и то это за счет обогревателей, свет периодически ненадолго выключают. Из-за холода приходится надевать несколько слоев одежды и зимнюю обувь, а по ночам спать под тремя одеялами.

«Добрые люди привозят воду и горячую еду тем, у кого нет света. Это ужас. <…> Мы замерзаем в собственных домах. Я об этом в чате губернатора писала, но на все отписки. Я уже не знаю, как мы будем выживать», — рассказала женщина.

Администрация Бодайбо 30 января сообщила, что сейчас все силы брошены на оперативное устранение последствий, а команды специалистов работают круглосуточно. Горожан власти призвали избегать превышения допустимой нагрузки на электросети при использовании электрообогревателей.

Накануне СУ СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело из-за снижения температуры в жилых домах Бодайбо по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

30 января один из жителей Бодайбо рассказал «Осторожно, новости», что с 30 января 120 домов остались без отопления и воды, в то время как температура на улице ниже минус 40. «Воды нет ни холодной, ни горячей. Подвоз не организован, жители сами создали группу поддержки и помогают друг другу. Это с учётом того, что пятилитровая бутылка воды в городе стоит 400 рублей», — уточнил он.

В декабре 2025 года прокуратура Бодайбо начала проверку после сообщений о холоде в домах и аварии в котельной № 7, главам администрации и теплоснабжающей организации были внесены представления.