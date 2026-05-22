Президент США Дональд Трамп пообещал, что направит в Польшу дополнительные пять тыс. военных. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих», — написал Трамп.

Ранее США отменили отправку в Польшу четырех тыс. солдат из 2-й боевой бригадной группы 1-й кавалерийской дивизии. Идет ли сейчас речь об отправке в Польшу тех же военнослужащих, о которых речь шла и ранее, или это будет другой контингент, Трамп не уточнил.

Американские СМИ в начале мая сообщали, что пауза в решении о переброске войск в Польшу была связана с планами Трампа по сокращению военного присутствия США в Европе. Он пообещал, что выведет из Германии пять тыс. американских военнослужащих — в качестве одного из вариантов рассматривалась возможность перебросить их в Польшу.

Военные чиновники Польши приветствовали эту идею. Замминистра обороны страны Цезари Томик заявлял, что «Польша последовательно стремится увеличить присутствие американских войск» на своей территории.