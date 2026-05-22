Одна из крупнейших американских нефтегазовых компаний, Exxon Mobil, планирует начать добывать нефть в Венесуэле. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times.

Сейчас Exxon Mobil ведет переговоры о покупке прав на добычу, сделка может завершиться к концу мая, говорят источники The New York Times. Речь может идти о контракте на добычу на шести месторождениях в Венесуэле.

На протяжении почти 20 лет Exxon Mobil не работала в стране — компания ушла после того, как в 2007 году Уго Чавес национализировал все предприятия.

В январе 2026 года генеральный директор Exxon Даррен Вудс назвал Венесуэлу «непригодной для инвестиций», если в стране не появятся надежные меры защиты. При этом президент Дональд Трамп призывал нефтяные компании инвестировать 100 млрд долларов в энергетический сектор Венесуэлы, чтобы восстановить его потенциал.

Сейчас ситуация изменилась из-за резкого роста цен на нефть на мировом рынке на фоне кризиса в Ормузском проливе. Конкурент Exxon Mobil — компания Chevron — уже заявлял о расширении своих нефтяных проектов в Венесуэле.

Венесуэла обладает одними из крупнейших запасов нефти в мире. После того, как в январе 2026 года США провели операцию по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, интерес крупных добывающих компаний к работе в этой латиноамериканской стране ощутимо растет.