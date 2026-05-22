Сирия впервые примет участие в саммите G7, который пройдет в городе Эвиан-ле-Бен на юго-востоке Франции с 15 по 17 июня. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Страну будет представлять президент Ахмед аш-Шараа. Приглашение для него было передано через сирийского министра финансов Ясира Барние, который присутствовал на переговорах глав Минфинов и центральных банков членов «Большой семерки» в Париже.

По словам собеседников агентства, Сирия присоединится к саммиту в статусе приглашенного государства.

Неназванный сирийский чиновник предположил, что на мероприятии будет уделено внимание Сирии как «потенциальному стратегическому центру для цепочек поставок» на фоне блокады Ормузского пролива из-за конфликта США и Ирана.

Ранее директор по местным и международным связям сирийского пограничного и таможенного управления Мазен Аллуш заявил, что закрытие прохода через Ормузский пролив привело к тому, что большинство соседних государств попросило Сирию предоставить доступ к ее средиземноморским портам для транспортировки нефти и товаров.

Главную проблему в реализации этого плана представляет инфраструктура, разрушенная в результате долгой гражданской войны. В связи с этим власти Сирии хотят убедить иностранные компании вложить деньги в восстановление страны.

В частности, речь идет о пограничном переходе Аль-Танф — ключевом узле для перевозки нефти из Ирака по суше. Оценочная стоимость восстановления этого объекта составляет около $25 млн. Как следует из отчета Всемирного банка за 2025 год, общая сумма затрат на восстановление сирийской инфраструктуры может превысить $200 млрд.