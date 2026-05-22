Оттава закладывает фундамент новых объектов в Лиелварде и Риге, доведя общий объем обязательств до 315 млн евро.

20 мая в латвийском Лиелварде и в Риге прошла торжественная церемония закладки первых камней новых военных объектов. По данным Министерства обороны Латвии, Канада направит на два строительных проекта 64 миллиона евро. Как сообщает портал Jauns.lv, речь идет о вертолетной площадке с аэродромной инфраструктурой и о жилых казармах для личного состава.

Большая часть средств — 33 миллиона евро — предназначена для военной базы «Лиелварде»: там появятся ангары, помещения для техобслуживания и офисы тактического авиационного подразделения канадских вооруженных сил. Новая инфраструктура рассчитана на одновременное обслуживание до шести вертолетов CH-146 Griffon и четырех тяжелых CH-147 Chinook, а также на прием стратегических транспортников CC-177 Globemaster.

Еще 30 миллионов евро, по информации LSM.lv, уйдут на строительство двух жилых зданий в Лиелварде — в каждом предусмотрено постоянное размещение 152 военнослужащих с возможностью расширения до 304 мест. Параллельно началось строительство третьего жилого корпуса уже в Риге.

Как отмечает Jauns.lv, Канада к настоящему моменту уже вложила и официально обязалась вложить более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры Латвии — на базах «Адажи», «Цери» и «Лиелварде». Новые объекты, по оценке латвийского Минобороны, существенно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат условия для развертывания союзных сил в стране.

Скандал с командиром

Масштабные инвестиции разворачиваются на фоне резонансного дела, потрясшего канадский контингент в Прибалтике несколько недель назад. Как сообщала газета The Globe and Mail, в марте 2026 года военная полиция Канады предъявила обвинение полковнику Джеймсу Смиту — командиру «Оперативной группы Латвия», под началом которого находились около двух тысяч военнослужащих. Смиту вменяется нарушение воинской дисциплины (статья 129 Закона о национальной обороне) в связи с расследованием получения денежных выплат и льгот от вооруженных сил Канады. Расследование было инициировано еще в мае 2025 года.

7 апреля 2026 года командующий канадским объединенным оперативным командованием генерал-лейтенант Стив Буавен принял решение временно отстранить Смита от должности и перевести его на другой пост в Канаде до завершения разбирательства. Исполнять обязанности командира был назначен подполковник Джоэл Мэйли. Латвийское министерство обороны подтвердило факт отстранения, подчеркнув, что национальные вооруженные силы Латвии к расследованию отношения не имеют.

Официальная позиция Оттавы: инцидент никак не влияет на выполнение Канадой миссии «Заверение» (Operation REASSURANCE) на восточном фланге НАТО.

Канада — координатор многонациональной бригады НАТО в Латвии и сотрудничает с национальными вооруженными силами республики и союзниками еще из 13 государств. Закладка новых объектов, по всей видимости, призвана наглядно подтвердить: несмотря на внутренние трудности, долгосрочные военные обязательства Оттавы перед Ригой остаются в силе.