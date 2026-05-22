Если США решатся на военные действия против Кубы, у них не получится провести такую же молниеносную акцию, как в Венесуэле, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Антон Борейко. Свое мнение он высказал в эфире RTVI.

«Что касается боеспособности кубинских вооруженных сил, безусловно, сравнивать [их] с американскими вооруженными силами невозможно. Это абсолютно разные по количеству и качеству две военные системы, и американская превосходит кубинскую во всем», — сказал Борейко.

Однако, по словам эксперта, есть достаточно серьезная проблема для США — система кубинской мобилизации. «Есть стратегия широкого использования резервистов. Поэтому, я думаю, такой акции, как прошла в Венесуэле, какого-то такого молниеносного удара не получится», — отметил Борейко.

Он не исключил, что США могут втянуться в «тяжелую наземную военную операцию». «Но для этого нужно исчерпать все инструменты, которые существуют: и политические, и дипломатические», — добавил собеседник RTVI.

Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Карибское море в тот же день, когда американские власти заочно предъявили обвинения одному из лидеров Кубинской революции Раулю Кастро. Экс-президенту Кубы вменяется сговор с целью убийства граждан США.

Между тем Белый дом опубликовал в соцсетях пост, в котором причислил Кастро к «врагам Америки, нейтрализованным президентом Дональдом Трампом» — наряду с бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и верховным лидером Ирана Али Хаменеи.