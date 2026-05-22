Стоимость российского газа для Армении останется прежней, поскольку цена зафиксирована в межгосударственном соглашении. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе пресс-конференции, пишет ТАСС.

«По вопросу подорожания газа — такого не может быть, потому что у нас есть контракт», — сказал он.

Премьер напомнил, что контракт продолжает действовать, и назвал его взаимовыгодным. Он добавил, что документ закрепляет стоимость газа, по которой стороны достигли «четких стратегических договоренностей».

В марте 2025 года Армения приняла закон о запуске процесса вступления в ЕС. Президент России Владимир Путин указал на существенную разницу между ценой российского газа для Армении и европейскими тарифами в ходе встречи с Пашиняном 1 апреля.

В частности, Путин упомянул, что цена на газ в Европе «зашкаливает за $600 за тысячу кубов», в то время как Россия продает его Армении за $177,5. Он также сказал, что совмещать членство в ЕАЭС и интеграцию в ЕС невозможно по экономическим причинам.

Позднее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что если Россия повысит цену на газ, то Ереван «окончательно выйдет» из ОДКБ, ЕАЭС и «остальных структур».

Симонян отметил, что не считает этот сценарий вероятным. Он подчеркнул, что Армения не предпринимает каких-либо действий, направленных против российской стороны, однако будет и дальше отстаивать свои интересы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила 21 мая, что Ереван официально уведомил Москву о том, что Пашинян не сможет принять участие в предстоящей встрече лидеров стран ЕАЭС. Вместо него Армению на мероприятии будет представлять вице-премьер Мгер Григорян.