Армения рассчитывает на введение безвизового режима с Евросоюзом не позднее чем через два года, заявил армянский премьер Никол Пашинян.

«Самое позднее, через два года у нас произойдет либерализация визового режима с ЕС… Вы сможете улететь из аэропорта «Ширак», к примеру, в Ларнаку (город на Кипре. — Прим. RTVI) без визы», — сказал он на встрече с избирателями в Ширакской области страны (цитата по Sputnik Армения).

По словам Пашиняна, к тому времени «нужно будет только не забыть свой паспорт».

Он также отметил, что причиной задержек при оформлении виз стал в том числе рост числа поездок граждан Армении в страны ЕС.

«Нам говорят: «Вы в таких хороших отношениях с Евросоюзом, и не можете решить какой-то вопрос с визами». А вы знаете, в чем причина? Потому что с 2018 года по 2025 год число граждан Армении, выехавших в Евросоюз, выросло на 500%. То есть посольства европейских стран не успевают принимать потоки граждан Армении», — сказал армянский премьер (цитата по NEWS.am).

Армения и Евросоюз начали обсуждение введения безвиза осенью 2024 года. В ноябре 2025-го власти ЕС передали Еревану План действий по либерализации визового режима, который включает 74 обязательных пункта, в том числе о паспортах и ID-картах, миграционной политике, предоставлении убежища, борьбе с наркотиками, антикоррупционных мерах, защите прав человека и др. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что тема либерализации визового режима между Арменией и Европейским союзом продиктована распространением влияния ЕС на Южном Кавказе и намерением Брюсселя получить рычаги давления на армянскую политику. По ее словам, «сами же западники формулируют это как открытие второго фронта против России».

24 мая Пашинян сообщил, что Армения установила железнодорожное сообщение с Евросоюзом, получив доступ для экспорта и импорта товаров по железной дороге из грузинского Ахалкалаки в турецкий Карс

«Рад объявить, что железная дорога Ахалкалаки — Карс, как и железная дорога Азербайджана, отныне открыта для экспорта из Армении и импорта в Армению. Это большое событие в экономической жизни нашей страны. Благодарю партнеров из Турции и Грузии», — написал он в своем телеграм-канале.

Пашинян отметил, что у Армении установлено железнодорожное сообщение с Россией через территорию Грузии и Азербайджана, через Россию и Казахстан — с Китаем, а теперь через территории Грузии и Турции — с Евросоюзом.

В ближайшее время ожидается открытие железнодорожных сообщений между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном, а затем — маршрута из Армении в Иран через Нахичевань, добавил армянский премьер. Он выразил надежду, что это произойдет в рамках проекта TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»).

Кроме того, Пашинян заявил, что Армения начнет реконструкцию железнодорожных путей в Турцию и Азербайджан без помощи России.

«С турецкой стороны работа уже началась, и железная дорога будет открыта, мы также начнем реконструкцию Ерасхского узла. Правительство Армении возьмет это на себя, хотя есть концессионное соглашение (с РЖД. — Прим. RTVI), мы сделаем инвестиции, мы отремонтируем железную дорогу, восстановим ее, и железнодорожный путь будет открыт», — сказал он на встрече с избирателями (цитата по «Интерфаксу»).

В феврале Пашинян предложил России продать ее права на концессионное управление железными дорогами в республике третьей стороне, дружественной Еревану и Москве.