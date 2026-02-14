Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил России продать ее права на концессионное управление железными дорогами в республике третьей стороне, дружественной Еревану и Москве. Об этом он заявил на брифинге 13 февраля, передает Armenpress.

По словам Пашиняна, «некоторые силы» в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа для международного мира и процветания») предлагают проложить железнодорожное сообщение между Азербайджаном и Нахичеванью после Мегри в обход Армении, поскольку армянские железные дороги находятся в управлении России.

Системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессии управляет «Южно-кавказская железная дорога» — дочерняя структура «Российских железных дорог». Соглашение между РЖД и Арменией было заключено в 2008 году на 30 лет с правом продления еще на десять лет.

«К сожалению, у многих стран довольно острые отношения с Россией и мы пытаемся переубедить их — говорим, что железная дорога принадлежит Армении, хоть и управляется Россией», — заявил Пашинян.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поддерживает транспортные проекты Армении, и Москва не намерена им создавать им препятствия. Однако «в ряде стран усиливается мнение», что продолжать движение через территорию республики после Нахичевани не нужно, заявил Пашинян.

«Мы не хотим и не намерены что-то делать против России, но сейчас из-за управления ею нашей железной дорогой мы теряем конкурентное преимущество», — утверждает армянский премьер (цитата по агентству АРКА).

По его мнению, решением могла бы стать продажа российского права на управление концессией стране, дружественной как Москве, так и Еревану. В качестве примера Пашинян привел Казахастан, ОАЭ и Катар.

Глава правительства не стал уточнять, какие страны предлагают строить железные дороги в обход Армении и относятся ли к ним Азербайджан и Турция.

«Не могу сказать… есть в том числе заинтересованные в инвестициях, которые думают, куда вложиться… Вот они, например, взвешивают и с учетом этого довода думают, что сюда не стоит вкладывать», — отметил Пашинян (цитата по Sputnik Армения).

Он добавил, что вложения России в восстановление приграничных железнодорожных участков могут не изменить ситуацию, и пользоваться дорогой через Армению все равно не станут.

О критике сближения с Азербайджаном и Турцией

Пашинян заявил, что в России «есть некоторые круги», считающие, что мир с Азербайджаном и Турцией для Армении «невыгоден, потому что в этом случае она станет полностью независимым государством».

«А если сохраняются вражда и противостояние с Азербайджаном и Турцией, Армения будет вынуждена крепче обнять Россию», — подчеркнул Пашинян.

По его словам, идею о необходимости «постоянно провоцировать противостояния» между Арменией, Азербайджаном, Турцией, Грузией и Ираном «для увеличения зависимости или давления на страну разделяют не все в России».

В частности, эту позицию «точно не разделяют» президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин, утверждает Пашинян. Он отметил, что мир на Южном Кавказе выгоден всем странам региона, в том числе России.

Участие России в транспортных проектах

12 февраля вице-премьер России Алексей Оверчук сообщил, что Москва и Ереван начнут переговоры по восстановлению железных дорог в Армении, выходящих к границам с Турцией и Азербайджаном. Речь идет о двух участках, которые обеспечат стыковку с железными дорогами Азербайджана в районе города Ерасх, а также с железными дорогами Турции в районе села Ахурян.

Протяженность этих участков составляет примерно 1,6 км и 12,4 км. Россия после их восстановления получит прямое железнодорожное сообщение с Азербайджаном и Турцией с выходом к портам Средиземного моря, а также с Ираном с выходом к портам Персидского залива и Индийского океана, сообщил Оверчук.

В конце 2025 года премьер Армении попросил Россию «в срочном порядке» восстановить железнодорожные участки в республике, ведущие к границам Азербайджана и Турции. По словам Пашиняна, он обсуждал это с президентом России Владимиром Путиным. Премьер пригрозил забрать у России концессионное управление железными дорогами, если у Москвы возникнут «препятствия или затруднения» при восстановлении необходимых участков.

Премьер также подчеркнул, что договор между Арменией и США по созданию инфраструктуры в рамках «Маршрута Трампа» не предусматривает участия России. Российский МИД, в свою очередь, заявил, что Москва готова обсуждать свое подключение к TRIPP.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в разговоре с RTVI осудил нежелание Армении включать Россию в проект TRIPP. По словам депутата, Пашинян готов лишь «для камуфляжа» привлечь российские компании «как ремонтников», чтобы подготовить почву для создания транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном.