Москва готова обсуждать свое участия в армяно-американском проекте «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Об этом сообщил российский посол в Ереване Сергей Копыркин в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что Москва внимательно следит за происходящим вокруг проекта и готова обсуждать подключение к этой инициативе. Копыркин напомнил, что Россия на основе концессии участвует в развитии и поддержании железнодорожной сферы в Армении.

Посол добавил, что Россия стояла у истоков нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, которая привела к разблокированию связей между республиками. Россия исходит из того, что взаимодействие в транспортной сфере «должно развиваться на взаимовыгодной и равноправной основе», а также учитывать интересы «всех заинтересованных стран региона и их соседей», заявил Копыркин.

Дипломат отметил, что Россия остается ведущим торгово-экономическим и инвестиционным партнером Армении, а российские компании играют системообразующую роль в экономике республики.

«Маршрут Трампа» призван соединить Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой — через Сюникскую область Армении. Проект также предполагает прокладку нефте- и газопроводов, оптоволоконных сетей и ЛЭП, создание железнодорожной и автомобильной инфраструктуры между республиками. Для реализации проекта будет создана совместная армяно-американская компания TRIPP Development. Контрольный пакет акций (74%) получат США, доля Армении составит 26%, но впоследствии может увеличиться до 49%. Согласно рамочному соглашению, компания будет управлять «Маршрутом Трампа» в течение 49 лет с возможным продлением этого срока еще на полвека.

Что говорят в Армении об участии России в TRIPP

В декабре 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что попросил Россию «в срочном порядке» восстановить участки армянской железной дороги, ведущие к границам Азербайджана и Турции.

Системой железнодорожного транспорта Армении на основе концессии управляет «Южно-кавказская железная дорога» — дочерняя структура «Российских железных дорог». Соглашение между РЖД и Арменией было заключено в 2008 году на 30 лет с правом продления еще на десять лет.

Говоря о потенциальном участии России в TRIPP, Пашинян заявил, что проект является армяно-американским, и это «четко прописано» в его декларации. Участие третьей стороны может обсуждаться только между Ереваном и Вашингтоном, подчеркнул премьер.

Позже Пашинян рассказал, что обсуждал вопрос скорейшего восстановления железных дорог в Армении с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что Армения может забрать у России концессионное управление железными дорогами на своей территории, если во время их восстановления у Москвы возникнут какие-либо препятствия или затруднения.

В конце января Пашинян сообщил о поступлении «позитивных сигналов» и выразил надежду на ускорение процесса восстановления железных дорог.

Российские профильные ведомства оперативно прорабатывают все запросы Еревана, сказала 30 января официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что Москва готова изучить возможные варианты подключения к проекту TRIPP.

Спикер Национального собрания (парламента) Армении Ален Симонян в начале февраля заявил, что участие России в проекте «Маршрут Трампа» не рассматривается. По его мнению, для открытия маршрутов или дорог при участии России может быть создана отдельная инициатива.

«В рамках TRIPP это выглядит несколько абсурдно, так как по сути означало бы делать все для того, чтобы TRIPP не заработал», — сказал Симонян.

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян в свою очередь сообщил, что Ереван рассчитывает на совместное с Россией восстановление железных дорог к границам Азербайджана и Турции, но окончательного решения на этот счет нет.