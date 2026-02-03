Глава Национального собрания Армении Ален Симонян заявил, что участие России в проекте TRIPP («Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания») не рассматривается. Об этом он сказал в интервью Factor TV.

По словам Симоняна TRIPP задумывался изначально как армяно-американский проект, и включение в него других государств подорвало бы эффективность инициативы. Председатель Национального собрания Армении пояснил, что возможные отдельные маршруты или дороги должны оформляться как самостоятельные проекты, а не в рамках TRIPP.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян говорил, что для реализации TRIPP возможно сотрудничество с Москвой, но непосредственное ее участие в проекте исключено.

По его словам, у Еревана «нет цели исключать Россию». «На территории Армении Россия имеет присутствие в разных инфраструктурах, к примеру, в железных дорогах. И это для России может создать возможности для связи, сотрудничества с TRIPP», — сказал Мирзоян.

В августе 2025 года в Вашингтоне стороны договорились об открытии Зангезурского коридора между Азербайджаном и Нахичеванью. Он проходит по территории Армении, которая отдаст управление коридором США на 99 лет.

Проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Трамп заявил Зангезурский коридор будет представлять собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани «при полном уважении суверенитета Армении».