Соглашение между Арменией и США в области гражданской ядерной энергетики, предусматривающее американские инвестиции в размере $9 млрд, является наступлением на российские интересы и влияние в регионе. Об этом заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Я по специальности историк-преподаватель, закончил исторический факультет, но я прекрасно знаю, что существует закон сохранения энергии. Для того чтобы Соединенным Штатам прибавить, надо у кого-то отнять — вот конкретно в Армении, на Кавказе, надо отнять у России ее интересы, ее влияние и так далее», — сказал Затулин RTVI.

Затулин напомнил, что Мецаморская АЭС, которая сейчас обеспечивает Армению электроэнергией наряду с поставками российского газа, после нескольких лет простоя была отремонтирована и перезапущена благодаря России. Ее эксплуатация прекратилась в конце 1980-х годов из-за предполагаемой угрозы безопасности, поскольку АЭС находится в сейсмоопасной зоне.

«Я прекрасно помню, как в начале 90-х годов, когда я приезжал в Ереван, в 1994-м, например, все склоны холмов вокруг Еревана были вырублены, потому что на каждом балконе стояла печка буржуйка, топили дровами, потому что не было электричества. Ночью Ереван был без освещения, хоть глаз выколи», — рассказал Затулин.

После распада СССР Армения, «спохватившись», попросила Россию выделить кредит и отремонтировать АЭС для повторного запуска, что и было сделано, отметил депутат.

«Теперь господин Пашинян, для которого это абсолютно ничего не значит, договаривается с американцами. <…> То есть уходит от сотрудничества с Росатомом, который до сих пор работал в Армении, в пользу сотрудничества с американцами. Это разве не является наступлением на наши интересы на наше влияние, на наши перспективы? Конечно, является», — уверен Затулин.

На Мецаморской АЭС после перезапуска станции действует только один энергоблок из двух. Срок его работы продлен до 2026 года, в перспективе — еще на 10 лет. Генеральным подрядчиком модернизации объекта выступил Росатом. В начале февраля госкорпорация предложила Еревану комплексное сотрудничество, включающее строительство АЭС большой, средней или малой мощности.

Затулин добавил, что тем же путем идет и президент Азербайджана Ильхам Алиев, визит которому Вэнс намерен нанести 11-12 февраля после посещения Армении. Целью этих поездок вице-президента США Затулин назвал намерение «застолбить участки, как принято на Аляске». При этом депутат отметил, что происходящее не вызывает удивления.

9 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс подписали заявление о завершении переговоров по соглашению о сотрудничестве в сфере использования ядерной энергии в мирных целях. Само соглашение еще не утверждено полностью. Когда это произойдет, американские и армянские компании смогут сотрудничать по проектам в сфере мирного атома. По словам Вэнса, речь идет о первоначальном экспорте из США на сумму до $5 млрд, а также о дополнительной долгосрочной поддержке в размере $4 млрд в виде контрактов на топливо и техническое обслуживание. Армения в частности получит от США малые модульные реакторы и технологии. Как пишет Bloomberg, сделка также открывает американским фирмам «возможность побороться» за контракт на замену малыми модульными реакторами Армянской (Мецаморской) АЭС. Обещанные Вашингтоном инвестиции в размере $9 млрд призваны «сократить зависимость» Армении от российских энергоносителей, добавляется в публикации.

О «маршруте Трампа»

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ также осудил нежелание Армении включать Россию в проект TRIPP («Маршрут Трампа для международного мира и процветания»), который предусматривает строительство железнодорожной и прочей инфраструктуры между Арменией и Азербайджаном.

«Этот коридор не предусматривает нашего какого-либо участия. Максимум, на что готов для камуфляжа господин Пашинян — это позвать нас как ремонтников для того, чтобы подготовить это для осуществления этого коридора, в котором нас не будет», — отметил Затулин.

В конце 2025 года Пашинян попросил Россию «в срочном порядке» восстановить участки армянской железной дороги, ведущие к границам Азербайджана и Турции. Позже он заявил, что в случае каких-либо препятствий или затруднений со стороны Москвы Армения может забрать у нее концессионное управление железными дорогами на своей территории. Пашинян также подчеркнул, что участие третьих стран в проекте TRIPP может обсуждаться только между Арменией и США.

«Цель [предложения Пашиняна] очевидная: если мы не будем ремонтировать — доказательство того, что мы не хотим сотрудничать. А если мы отремонтируем — на весь свет расскажет о том, что мы были “за”, мы не против никаких “коридоров Трампа”, мы вообще в это все вовлечены», — считает Затулин.

Об угрозе влияния НАТО на Кавказе

Депутат напомнил, что в июне в Армении пройдут парламентские выборы, в которых будет участвовать Пашинян. По мнению Затулина, экономические и политические договоренности Еревана с Западом направлены на то, чтобы удержать действующего армянского премьера у власти.

«Потому что он нужен для дальнейшего демонтажа нашего влияния в регионе. Как и Алиев, к которому он [Вэнс] дальше направится сегодня», — заявил Затулин.

Он отметил, что Россия «очень переживает, как известно, даже воюет, чтобы Украина не вступила в НАТО», и президент США Дональд Трамп поддерживает эти требования. При этом ближайший военно-политический союзник Азербайджана является действующий член Североатлантического альянса — Турция, подчеркнул Затулин.

«Турция, по сути, в Азербайджане уже обрела свои базы. Их армии, по сути, это одно целое. Это уже многократно было заявлено. А Турция, что, перестала быть членом НАТО? Она на западных площадках так, чтобы мы не сильно слышали, говорит о том, что это не Турция продвигается, например, к Каспию, Средней Азии через Азербайджан, но НАТО продвигается вместе с Турцией. То есть на Украине мы воюем против того, чтобы Украина вступила в НАТО, а здесь мы не обращаем на это внимания, или, точнее, вынуждены не обращать, потому что, конечно, обращаем, но пока, что называется, не начали этому противодействовать так, как могли бы», — отметил парламентарий.

Затулин напомнил, что до того, как стать депутатом и премьером Армении, Никол Пашинян был «оригинальным журналистом» и «все рассказал о том, чего он хочет: порвать связи с Россией, забыть обо всем прошлом, о геноциде, убрать российскую базу в Гюмри, выйти из ОДКБ».

«В свое время Гитлер все написал в “Майн кампф”. Но никто на это не обратил внимания. <…> Кончилось все мировой войной. Господин Пашинян — человек заточенный на том, чтобы оторвать армянский народ от русского, и Армению — от России», — заявил Затулин.

«Он [Пашинян] и сегодня пытается продлить очарование товарооборота, потому что экономика Армении растет за счет связи с Россией — не за счет связи с Европейским Союзом. 37% импорта Армении идет в Россию. Это номер один во внешней торговле Армении, и этот процент не падает, а растет. Но используя это так же, как Германия в свое время получала от нас после 1939 года эшелонное зерно до последнего момента, до начала Великой Отечественной, точно так же Пашинян получает это все, но при этом не скрывая никаких своих намерений» — добавил собеседник RTVI.

Затулин также напомнил, что в декабре верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас объявила о выделении Армении €15 млн, в том числе на противодействие «иностранному вмешательству» перед выборами. Каллас в частности обвинила Россию и ее «сателлитов» в проведении подобных компаний.

«Правительство Армении поблагодарило Европейский Союз, Каю Каллас за выделение €15 млн на борьбу с гибридной войной из России. После этого к нам приезжает спикер парламента Армении и рассказывает о том, что это не так, даже мыслей таких не имеют. То, что сказано — написано пером, не вырубишь топором. Это же все сказано, это все было сделано и будет продолжать делаться. Потому что такой вывод господин Пашинян сделал из [20]22 года. Раз мы ввязались в конфронтацию с Западом, ну вот это как раз тот случай, когда он может наконец реализовать свои планы, а мы не сможем помешать — вот и все», — заключил Затулин.