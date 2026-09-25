Президент Финляндии Александр Стубб призвал Илона Маска разрешить Украине использовать Starlink в районах размещения российских пусковых установок — в том числе на территории России. Об этом он заявил в интервью Reuters в Нью-Йорке.

«Я прошу Илона Маска дать украинцам возможность использовать Starlink там, где находятся установки баллистических ракет: на территориях Украины, находящихся под российским контролем, или в России. Это спасло бы жизни», — сказал финский президент.

Сейчас Starlink не работает над территорией России. Украинские чиновники считают, что расширение зоны действия сети позволило бы применять оснащенные спутниковой связью средства против мобильных пусковых установок в нескольких сотнях километров от границы. Вопрос стал особенно острым на фоне нехватки у Киева средств противодействия баллистическим ракетам перед зимой.

Киев добивается такого разрешения уже не первый месяц. В августе Владимир Зеленский сообщал, что Маск прежде считал применение Starlink над Россией серьезной эскалацией, но позднее украинская сторона начала получать более обнадеживающие сигналы. При этом решения о расширении зоны работы сети на территории России публично не объявлялось.

Стубб назвал противовоздушную оборону, защиту энергетических объектов и финансирование тремя главными потребностями Украины на предстоящую зиму. Он также выступил за безусловное прекращение огня, но сказал, что не ожидает завершения конфликта до зимы.