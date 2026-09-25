Американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку: Тегеран возобновляет судоходство через Ормузский пролив, а Вашингтон снимает экономическую блокаду Ирана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с переговорами.

По словам высокопоставленного иранского чиновника, на первом этапе стороны могли бы одновременно решить два вопроса — снять американскую блокаду и открыть пролив для судов. В дальнейшем Тегеран рассчитывает получить доступ к замороженным активам. Последовательность уступок остается главным препятствием: Иран хочет экономического облегчения до отказа от контроля над движением судов, США добиваются свободного прохода прежде, чем ослаблять давление.

Reuters также пишет о возможной уступке Тегерана по плате за проход через Ормуз. Иран готов вынести это требование из основного соглашения в отдельное приложение, поскольку прекращение блокады для него сейчас важнее. Страны Персидского залива выступают против сборов и не хотят, чтобы управление проливом осталось инструментом давления на соседей.

Цена затянувшегося торга видна по движению судов. До начала конфликта через Ормуз проходило около 125 крупных коммерческих судов в сутки. В понедельник, 21 сентября, системы слежения зафиксировали лишь два таких судна; данные не учитывают возможные переходы с выключенными передатчиками. Через пролив обычно проходит около пятой части мировых ежедневных поставок нефти и сжиженного природного газа.

На Генассамблее ООН около 80 стран потребовали срочно восстановить судоходство. Совместное заявление, оглашенное главой МИД Бахрейна, также осуждает удары хуситов по Саудовской Аравии и атаки в Красном море. Его поддержали государства Персидского залива и крупные западные страны.

Одновременно Вашингтон усиливает санкции. После введения ограничений против компаний, обслуживающих иранские авиалинии, ОАЭ приостановили полеты перевозчиков из Ирана. О прекращении рейсов также в Оман, Грузию, Азербайджан и Багдад сообщило иранское агентство Tasnim. При этом говорить о полной остановке международного авиасообщения Ирана нельзя: в расписании тегеранского аэропорта оставались рейсы в другие страны.

Для нефтяного рынка сообщения о переговорах стали сигналом возможной деэскалации, но атаки в регионе продолжаются. После ударов хуситов по Саудовской Аравии Brent 24 сентября выросла на 3,4%, до $106,60 за баррель; известия об обсуждении сделки сдержали дальнейший рост котировок. Для российских экспортеров открытие Ормуза может означать снижение нефтяной премии, которую поддерживает риск перебоев на Ближнем Востоке. Это возможное последствие сделки, а не уже произошедшее изменение цен.

Российская позиция прозвучала в Нью-Йорке после встречи Сергея Лаврова с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Как сообщил МИД России в пересказе Reuters, министры выступили за дипломатическое урегулирование. Пока же наиболее трудная часть переговоров остается прежней: договориться, когда именно пойдут суда и когда прекратится блокада, чтобы ни одна из сторон не сочла себя уступившей первой.