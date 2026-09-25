Трамп устроил Си Цзиньпину пышный прием, но переговоры не принесли крупного прорыва. Пока Европа опасается оказаться зависимой от решений США и Китая, Молдова заявляет, что хочет вступить в ЕС, но не в НАТО. Как зарубежные СМИ оценивают эти события и что еще обсуждают утром 25 сентября — в дайджесте RTVI.

США не смогут контролировать Арктику без союзников — Foreign Affairs

Новое соглашение США с Данией и Гренландией расширит доступ американских военных к объектам на острове, в том числе для развертывания элементов системы Golden Dome. При этом документ подтверждает суверенитет Дании и право гренландцев на самоопределение. Обновление договора 1951 года подписали 22 сентября, но оно еще требует парламентского одобрения.

Автор Foreign Affairs считает, что даже с новыми базами Вашингтон не сможет действовать в Арктике в одиночку: ему нужны радары союзников, ледоколы, порты и обмен разведданными. Последний пока работает с ограничениями, а прежние угрозы Трампа в адрес Гренландии побудили партнеров развивать собственные системы наблюдения.

Европа рискует оказаться «в меню» Трампа и Си — Bloomberg

Саммит США и Китая показал уязвимость ЕС: решения Вашингтона и Пекина могут затронуть европейскую экономику без участия самого Брюсселя, предупреждает обозреватель Bloomberg. Европа зависит от американских вооружений и цифровых технологий, а также от китайских материалов и промышленных поставок. Если торговое перемирие двух держав перенаправит китайский экспорт на рынок ЕС, давление на европейских производителей усилится.

Автор напоминает, что, по словам Урсулы фон дер Ляйен, торговый дефицит ЕС с Китаем достиг миллиарда евро в день. Выход он видит в инвестициях Европы в собственные оборону, энергетику и технологии.

Премьер Молдовы заявил, что страна не собирается вступать в НАТО — Bloomberg

Молдова намерена сохранить нейтралитет и не планирует вступать в НАТО, заявил премьер-министр Василе Тофан. По его словам, утверждения об обратном вызывают у граждан опасения, что сближение с Западом втянет страну в конфликт на Украине.

От членства в ЕС Кишинев при этом не отказывается: правительство рассчитывает открыть все переговорные кластеры до конца 2026 года и подготовить соглашение о присоединении к 2028-му. Тофан также обвинил Россию во вмешательстве в молдавские выборы; Москва эти обвинения отвергает.

Токаев предложил досрочно переизбрать местные советы Казахстана — Bloomberg

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести досрочные выборы региональных и местных маслихатов. Большинство их нынешних депутатов избирались от «Аманата», который влился в новую пропрезидентскую партию «Адилет». Она уже победила на августовских парламентских выборах; новое голосование позволит привести состав местных советов в соответствие с изменившейся партийной системой.

Bloomberg рассматривает инициативу как продолжение политических реформ после событий 2022 года. Конституционный суд ранее постановил, что нынешний срок Токаева, заканчивающийся в 2029-м, не учитывается при применении нового ограничения президентства одним семилетним сроком.

Трамп пышно принял Си, но прорыва на переговорах не произошло — Financial Times

Трамп лично встретил Си Цзиньпина у самолета, устроил ему прием в Белом доме и собрал на государственном ужине руководителей крупнейших американских компаний. Китайский лидер объявил о передаче двух панд зоопарку Атланты. Однако главным объявленным торговым результатом стало продление перемирия лишь до января, пишет Financial Times.

По оценке издания, торжественный прием оказался заметнее содержательных договоренностей. Бывшие американские дипломаты, с которыми поговорила FT, считают, что фотографии встречи помогут Пекину представить Китай равной США сверхдержавой.

Гонка вооружений добралась до орбиты — Financial Times

США публично признали наличие на орбите средства «космического контроля», но не раскрыли, что оно собой представляет. В редакционной статье Financial Times предупреждает: атаки на спутники трудно надежно установить и приписать конкретной стране, а их физическое уничтожение оставляет обломки, опасные для других аппаратов.

Россия и Китай осудили заявление Вашингтона. По мнению FT, на фоне развития противоспутниковых технологий державам нужны правила поведения в космосе — прежде всего переговоры США и Китая, которые могли бы снизить риск ошибочной военной реакции.

Застройщик Бурдж-Халифы ищет новые рынки из-за войны в регионе — The Economist

Emaar Properties, построившая Бурдж-Халифу, ускоряет выход за пределы Дубая. Война в Персидском заливе ослабила прежнюю ставку на туристов и состоятельных покупателей: акции компании после начала боевых действий падали примерно на четверть, пишет The Economist.

Сейчас зарубежные проекты приносят Emaar лишь около 5% выручки. Компания рассматривает развитие бизнеса в Индии, Египте и на Мальдивах, а также инвестиции до $19 млрд в восстановление Сирии. При этом основатель Emaar Мохамед Алаббар демонстрирует уверенность в компании: она объявила специальные дивиденды на 4,4 млрд дирхамов.

Европейские левые набирают силу среди молодых избирателей — The Economist

Победа Die Linke в Берлине, рост влияния шведской Левой партии и позиции Жан-Люка Меланшона во Франции указывают на усиление левых сил, пишет The Economist. Их поддерживают прежде всего молодые жители городов, обеспокоенные стоимостью жилья и социальным неравенством. По данным издания, в Берлине Die Linke получила около 45% голосов избирателей младше 35 лет.

Общеевропейское движение из этих партий пока не складывается: они расходятся во взглядах на ЕС, НАТО, Россию и экономику. Но даже без победы на национальных выборах левые могут влиять на формирование коалиций и исход президентских гонок.

На ужин Трампа и Си собрались лидеры американского бизнеса — The Wall Street Journal

Среди гостей государственного ужина в Белом доме были Илон Маск, Джефф Безос, Сэм Альтман, Марк Цукерберг, Дженсен Хуанг, Сатья Наделла, Сундар Пичаи и Джейми Даймон, показывает фоторепортаж The Wall Street Journal. Их компании заинтересованы в том, какими станут правила торговли, поставок чипов и развития искусственного интеллекта между США и Китаем.

Мелания Трамп оформила зал в красных тонах, а первый тост напомнил о встрече Ричарда Никсона и Чжоу Эньлая в 1972 году. Пока переговоры лидеров не принесли крупного прорыва, ужин показал, сколь многое в их отношениях зависит от решений, затрагивающих американский бизнес.