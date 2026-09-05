Президент России Владимир Путин дал указание не наносить удары по Киеву в течение трех суток с полуночи 5 сентября до 00:00 8 сентября. Об этом сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что поручение связано с подготовкой к визиту на Украину представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Песков также подтвердил, что Кремль получил информацию о том, что Украина ввела режим прекращения огня с 5 по 8 сентября.

«Верховный главнокомандующий президент Владимир Путин дал указание на трое суток, начиная с 12 часов ночи сегодня, не наносить удары по Киеву», — сказал представитель Кремля.

5 сентября в Москву прибыли спецпредставители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В воскресенье, 6 сентября, они, как ожидается, встретятся в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп говорил, что отправил своих посланников в Москву и Киев с «предложением, как закончить войну». Он выразил мнение, что по итогам контактов есть «хороший шанс» на прогресс в урегулировании конфликта.

Газета The New York Times (NYT) писала со ссылкой на источники, что Вашингтон просил Россию и Украину прекратить удары по столицам на время визита Уиткоффа и Кушнера.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 4 сентября, что ВСУ не будут наносить воздушные удары по российской территории и добавил, что Киев ждет от России зеркальных действий.

«Украинская правда» писала, что бойцы ВСУ получили приказ соблюдать режим тишины на линии боевого столкновения с 5 по 8 сентября.

Песков в тот же день заявил, что прямых договоренностей между Москвой и Киевом по вопросам безопасности в связи с визитом Уиткоффа и Кушнера не предполагается.