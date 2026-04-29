Для атак на российские объекты промышленности разобранные беспилотники ВСУ незаконно перевозят через границу в разобранном виде. Об этом рассказал NEWS.ru генерал-майор авиации Сергей Липовой.

В частности, он предположил, что нападение дронов на территории Пермского края было совершено с помощью моделей, которые могли быть собраны на территории России и запущены из глухой местности, которая не попадает в поле обзора радиолокационных станций.

Липовой отметил, что украинская сторона на постоянной основе занимается организацией подобных атак. В иных случаях, когда технические характеристики моделей, поставляемых из стран ЕС, дают такую возможность, атаки планируются с территорий, находящихся под контролем Киева, добавил генерал.

Он также пояснил, что нелегально доставленные на территорию страны БПЛА передают участникам спящих ячеек для дальнейшей сборки и настройки. Липовой обратил внимание на то, что сотрудники российских спецслужб занимаются выявлением и задержанием исполнителей терактов, которых в ряде случаев может ожидать наказание в виде пожизненного заключения.

Ночью и утром 29 апреля российские системы ПВО перехватили и уничтожили 98 беспилотников самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областей, а также Республики Крым.

Сообщалось, что в Пермском крае БПЛА нанес удар по промышленной площадке в Пермском муниципальном округе и вызвал пожар на объекте. Благодаря эвакуации сотрудников, в результате произошедшего никто не пострадал.