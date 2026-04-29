Ночью и утром 29 апреля БПЛА атаковали сразу несколько российских регионов. По данным Минобороны России, системы ПВО перехватили и уничтожили 98 беспилотников самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской областями и Республикой Крым.

В Пермском крае дрон ударил по одной из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе, после чего на объекте начался пожар. Работников эвакуировали, пострадавших нет.

«На одну из промышленных площадок в Пермском муниципальном округе был совершен прилет вражеского беспилотника», — сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин, добавив, что в крае сохраняется режим беспилотной опасности. Очевидцы рассказывали изданию «Осторожно, новости» о взрывах и черном столбе дыма над городом.

В Оренбургской области с раннего утра действовал план «Ковер» — режим воздушных ограничений, при котором аэропорт Оренбурга временно прекратил прием и отправку самолетов.

«ВСУ продолжают бесчеловечные атаки по российским территориям», — написал губернатор Евгений Солнцев, уточнив, что четыре беспилотника, пытавшихся атаковать промышленные предприятия, были сбиты силами ПВО. Жертв и пострадавших нет.

Режим беспилотной опасности в то же утро ввели в пяти уральских регионах: Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях и Пермском крае. В Екатеринбурге очевидцы фиксировали пролет БПЛА над Визовским районом.

Аэропорт Кольцово закрыли для вылетов и посадки — задержали и отменили не менее 15 рейсов в Москву, Сургут, Хургаду, Стамбул, Сочи, Уфу, Оренбург, Нижний Новгород, Саратов, Ханты-Мансийск, Белоярский и другие направления, отмечает 66.ru.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ночью силы Черноморского флота, ПВО и мобильные огневые группы отразили комбинированную атаку ВСУ.

«Сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского МО и Северной стороны, а также уничтожено 3 БЭКа на большом расстоянии от берега. Никто из людей не пострадал. Повреждений не зафиксировано», — заявил он.

Отдельно развивалась ситуация в Туапсе, где ранее под удар БПЛА попал местный НПЗ. Вечером 28 апреля глава МЧС России Александр Куренков провел в городе заседание оперативного штаба — он прибыл на Кубань по поручению президента, чтобы лично контролировать ликвидацию последствий. Перед совещанием Куренков и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев облетели акваторию Черного моря на вертолете.

Остановлено истечение горящей нефти — купирована основная угроза разлива. В ликвидации задействованы 360 человек и 60 единиц техники, собрано и вывезено более 8 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. На всей территории Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.

«Обстановка сложная, но контролируемая. Сил и средств достаточно, чтобы ликвидировать угрозу. Но мы еще на всякий случай наращиваем. В ближайшее время будут переброшены боновые заграждения — как минимум пять километров, для того чтобы сдерживать возможные выбросы в море. Речные боны также выставлены, их девять рядов непосредственно на реке Туапсе. Завтра прибудет сводная группировка в количестве сорока водолазов — от МЧС, “Кубань-СПАСа” и других подразделений — для обследования дна», — сказал Куренков.

Кондратьев поблагодарил сотрудников МЧС, которые участвуют в тушении пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации.

«Они профессионально и мужественно работают в сложных условиях. Жильцов из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали: 26 человек, которые оставались в эвакопункте, уже разместили в гостинице. Уже завтра увеличим группировку на 300 человек, помощь окажут 6 муниципалитетов», — заявил он, добавив, что власти региона опираются на опыт, приобретенный при ликвидации ЧС в Анапе.

Позднее краснодарский оперштаб сообщил, что возгорание на туапсинском НПЗ локализовано.