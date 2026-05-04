Война в Иране ударила напрямую по США — от цен на авиабилеты до посылок и продуктов в магазине. RTVI объясняет, почему именно дискаунтеры оказались первой жертвой топливного кризиса, а счет за ближневосточные операции Трампа выставят потребителям.

Проблемы (не только) дискаунтеров

2 мая американский авиаперевозчик Spirit Airlines, один из крупнейших лоукостеров США, работавший по модели максимально дешевых билетов при платных услугах за все остальное, объявил о полном прекращении работы. Официальная причина — рост цен на авиатопливо. Компания дважды проходила процедуру банкротства начиная с 2024 года и добивалась от администрации Трампа государственной помощи в размере $500 млн, однако переговоры ни к чему не привели.

С начала войны в Иране 28 февраля цены на авиакеросин в Северной Америке выросли на 95%. По данным монитора авиатоплива IATA, глобальная средняя цена на авиакеросин на прошлой неделе составила $179,46 за баррель — практически вдвое больше, чем до начала войны. American Airlines зафиксировала убыток в $382 млн в первом квартале несмотря на рост выручки на 11% — топливо полностью съело доходы. Southwest оценивает потери от роста цен на топливо только во втором квартале в $1 млрд. IATA предупреждает в своем отчете, что исторически именно скорость роста цен на топливо, а не их абсолютный уровень, обнуляет маржу — в 2008 году рост на 40% за год бросил операционную маржу отрасли почти к нулю.

Крупные перевозчики пока держатся за счёт хеджирования — заблаговременно зафиксированных контрактных цен на топливо, однако эта защита сходит на нет. Финансовый директор American Airlines Девон Мэй прямо сказал, что именно рост цен на авиатопливо «не позволил кварталу стать прибыльным». Суммарные расходы компании на топливо в 2026 году ожидаются на $4 млрд выше первоначального плана. У других крупных американских компаний дела обстоят похоже. Delta Air Lines во втором квартале прогнозирует более $2 млрд дополнительных топливных расходов. Southwest оценивает дополнительные топливные расходы второго квартала в $1 млрд — по словам гендиректора компании Боба Джордана, именно топливо сейчас является единственной причиной, по которой прибыльность авиабизнеса находится под угрозой.

Но если большие компании пока только жалуются на происходящее, авиадискаунтеры защищены от топливного кризиса значительно хуже. Вся их бизнес-модель строится на дешёвых билетах, и поднять цены на билеты они просто не смогут, не потеряв клиентов. Тем временем, глава Международной ассоциации воздушного транспорта IATA Уилли Уолш предупредил, что дело не ограничится ценами — авиатоплива, прежде всего в Европе и Азии будет просто не хватать физически, поскольку регион Персидского залива является крупным производителем авиакеросина, и его поставки через Ормузский пролив практически остановились.

Заплатит потребитель

Кризис вышел далеко за пределы авиации. Топливные надбавки появились у всех крупных игроков логистической отрасли. Показательно решение Почтовой службы США (USPS) — государственного почтового оператора, который десятилетиями принципиально отказывался от топливных надбавок, позиционируя себя как дешёвую альтернативу коммерческим перевозчикам вроде UPS и FedEx. 25 марта USPS впервые в истории запросил разрешение у регулятора ввести 8-процентную надбавку на посылки. «Мы десятилетиями избегали надбавок», — подчеркивается в официальном заявлении службы. Надбавка вступила в силу 26 апреля и рассчитана до января 2027 года. Между тем глава DHL Тобиас Майер на отчётном звонке 30 апреля подтвердил, что компания передаёт возросшие издержки клиентам, однако предупредил о проблемах с топливом в азиатских регионах, где у DHL нет собственной инфраструктуры снабжения.

Рост логистических издержек перекладывается на потребителей, и первыми это почувствовали так называемые «долларовые» магазины: специфически американский формат небольших дискаунтеров для малообеспеченных покупателей. В марте Dollar General отчиталась о сильных результатах четвёртого квартала 2025 года, однако прогноз на 2026 год оказался слабее ожиданий.

Гендиректор сети Тодд Васос объяснил это тем, что ядро аудитории Dollar General — домохозяйства с доходом до $35 000 в год, и рост цен на бензин действует на них как «регрессивный налог». По его словам, покупатели всё чаще ограничиваются предметами первой необходимости, а расходы на всё остальное режут в первую очередь. Более 80% продаж Dollar General уже приходится на «расходники» — продукты, бумажные полотенца, предметы гигиены. Но маржа на них значительно ниже, чем на сезонном декоре и одежде, которые прежде составляли основу прибыли.

Два пути

На макроуровне топливный шок уже меняет денежно-кредитную политику. По данным Бюро трудовой статистики США, американский индекс потребительских цен (CPI) в марте вырос на 3,3% в годовом выражении, что составляет максимум с мая 2024 года, а бензин за месяц подорожал на 21,2% (данных за апрель еще нет, они будут представлены 12 мая).

На протяжении всего своего второго срока Трамп публично требовал от руководства ФРС быстрее снижать ключевую ставку, от которой зависит стоимость кредитов, ипотеки и деловая активность. Он называл председателя ФРС Джерома Пауэлла «тупицей» и «болваном», обвинял в намеренном торможении экономики. Пауэлл, срок которого на этом посту истекает 15 мая, сопротивлялся, держа ставку на уровне 3,5—3,75%.

Война в Иране разогнала инфляцию именно тогда, когда рынки ждали первых снижений ставки за полтора года. Индекс расходов на личное потребление (PCE), показатель, по которому ФРС измеряет инфляцию при принятии решений, по данным Бюро экономического анализа, составил в марте 3,5% при целевом уровне 2%. Это означает, что снижать ставку никак нельзя, иначе инфляция разгонится ещё сильнее. Президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари 3 мая заявил, что война лишила регулятор возможности что-либо обещать рынкам и Белому дому, которые давно ждут сигнала о том, что снижение ставки близко:

«Я не чувствую себя комфортно, сигнализируя о снижении ставки. Мы можем оказаться в худшем сценарии и нам придётся двигаться в обратном направлении».

МВФ в апрельском докладе оценил глобальную инфляцию по базовому сценарию в 4,4% при росте мирового ВВП в 2,5% против ожидавшихся до войны 3,4%. В негативном сценарии инфляция достигнет 5,4%, в тяжёлом — превысит 6% при росте экономики всего на 2%. Банк Англии, планировавший снизить ставку на заседании 19 марта, заморозил ее и предупредил о возможном повышении из-за риска «второго круга» инфляции, когда компании поднимают цены вслед за издержками, а работники требуют индексации зарплат. В Америке ситуацию осложняет смена руководства ФРС. Пауэлл покидает пост в мае, и его преемнику Кевину Уоршу предстоит принять регулятор в условиях стагфляционной ловушки, когда снижение ставки разгоняет инфляцию, а ее удержание негативно влияет на бизнес и, соответственно, бьет по рынку труда.