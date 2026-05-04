Польские правоохранительные органы разрабатывают проект «Трезубец» («Trident»), направленный на подготовку к росту незаконного оборота оружия после окончания конфликта на Украине. Как пишет польская газета Rzeczpospolita, речь идет о сценарии, при котором в страну может поступать большое количество оружия и боеприпасов, в том числе через организованные преступные группы.

Проект предусматривает оснащение полиции специализированной техникой: транспортом с системами мониторинга и отслеживания поставок, мобильными рентгеновскими установками, дронами, приборами ночного видения и оборудованием для наблюдения и полевой подготовки. На эти цели выделено 6,6 млн злотых. В рамках инициативы также планируются закупки 3D-принтеров, тепловизоров и систем электронного наблюдения. По данным издания, проект реализуется при международном сотрудничестве с участием Чехии, Литвы, Испании, Молдовы, Украины, а также европейской службы пограничной и береговой охраны Frontex и полицйской службы ЕС — Europol.

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью Центрального следственного управления полиции Адам Радонь заявил в интервью Rzeczpospolita, что окончание вооруженных конфликтов исторически связано с ростом нелегального оборота оружия. По его словам, Польша как «прифронтовое государство НАТО и ЕС» должна выступать «фильтром» для предотвращения его вывоза из Украины. Он также отметил риск вовлечения в преступную деятельность ветеранов после завершения боевых действий.

«Украинские спецслужбы уже обнаруживают склады и тайники с оружием. Выясняется их происхождение — брошено ли это оружие российскими солдатами или, например, это оружие, приобретенное преступными группировками, просто спрятанное в схрон», — говорит Радонь.

По данным польской полиции, в Украине уже фиксируется активная незаконная торговля оружием, а спецслужбы изымают крупные объемы вооружений. В частности, сообщается об изъятии более 11 тысяч единиц оружия с начала конфликта до середины 2024 года, включая около 1500 гранатометов. В Польше Центральное следственное бюро полиции ежегодно изымает от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц оружия.

В рамках проекта «Трезубец» власти рассчитывают усилить возможности по выявлению каналов контрабанды и ликвидации преступных группировок, а также повысить уровень международного взаимодействия в сфере безопасности.

«Я не хочу вдаваться в подробности, чтобы не облегчать задачу потенциальным преступникам. В целом, это включает в себя оборудование для обнаружения телефонного трафика, слежения и наблюдения в различных диапазонах, как электронном, так и оптическом, а также использование беспилотных летательных аппаратов. Это также включает в себя сканеры для рентгеновского досмотра транспортных средств», — поясняет Адам Радонь.