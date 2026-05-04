Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением, и собеседника, близкого к Минобороны.

Официально Министерство обороны не сообщало о новом назначении Чайко. На сайте военного ведомства главкомом ВКС указан Виктор Афзалов, который занял пост главкома в 2023 году. Он сменил на этой должности Сергей Суровикина, занимавшего пост главкома ВКС более шести лет.

Чайко с ноября 2021 года занимал пост командующего войсками Восточного военного округа (ВВО). Осенью 2022 года РБК писал, что вместо него на эту должность был назначен Рустам Мурадов.

В марте Евросоюз ввел санкции против Чайко.

Что известно об Александре Чайко

Александру Чайко 64 года, он родился в 1971 году в городе Голицыно Одинцовского района Московской области. В 1988-м окончил Московское суворовское военное училище Минобороны СССР (ныне России), в 1992-м — Московское высшее общевойсковое командное училище. В 1990-е годы служил в Западной группе войск в Германии и в Московском военном округе (МВО).

В 2001 году Чайко окончил Общевойсковую академию Вооруженных Сил имени М.В. Фрунзе. В 2000-х был назначен начальником штаба мотострелкового полка МВО, а позже — командиром полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. С 2006-го командовал 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им. 60-летия СССР, а затем 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизией.

В 2012 году Чайко окончил Военную академию Генштаба. После этого в звании генерал-майора был назначен на должность заместителя командующего объединением в Центральном военном округе. С июля 2014-го был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, с ноября того же года — командующим 1-й гвардейской танковой Краснознаменной армии.

В 2015 году Чайко был назначен начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В 2017-м стал начальником штаба — первым заместителем командующего ВВО. С февраля 2019-го по ноябрь 2021-го был заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

В 2019-2021 годах Чайко занимал пост командующего российской группировкой войск в Сирии. В ноябре 2021-го стал командующим войсками ВВО. В 2022-м вновь принял командование российской группировкой войск в Сирии.

По информации «Известий», в 2020 году закрытым указом президента РФ Владимира Путина Чайко было присвоено звание Героя России и вручена медаль «Золотая Звезда» «за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания». В том же году ему было присвоено звание генерал-полковника.

Чайко награжден орденами Суворова, «За заслуги перед Отечеством» III степени и IV степени, а также «За военные заслуги»