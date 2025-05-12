Бывший командующий Объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, предположительно, работает в Африке на должности старшего группы российских военных специалистов. Это следует из публикации посольства России в Алжире в телеграм-канале.

Посольство разместило в телеграм-канале фотографии с церемонии возложения венка на военном кладбище Дели Ибрагим к могиле советского солдата Остапченко. На снимках в составе делегации в первых рядах присутствует сильно похудевший Суровикин.

«9 мая посол Российской Федерации в Алжире [Алексей] Соломатин, военный атташе посольства, старший группы российских военных специалистов, а также дипломаты посольства возложили венки на могилу советского солдата И. Остапченко», — говорится в сообщении дипмиссии.

Имя генерала Суровикина в сообщении не фигурирует, однако он, вероятно, назван в составе участников церемонии как «старший группы российских военных специалистов», поскольку военным атташе российского посольства является Владимир Цуканов.

Генерал армии Сергей Суровикин с марта по декабрь 2017 года был командующим группировкой Вооруженных сил России в Сирии. В октябре 2022 года его назначили командующим Объединенной группировкой российских войск в военной операции на Украине. В январе президент России Владимир Путин назначил командующим начальника Генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова, сделав Суровикина его заместителем.

Суровикин пропал из публичного поля после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года. Тогда в сети появилось видео, на котором он обратился к бойцам ЧВК с призывом остановиться. Российские телеграм-каналы писали, что после этого Суровикин был арестован. Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что его «освободили» через несколько дней после крушения самолета с Пригожиным на борту.

Минобороны официально не сообщало об отставке генерала, однако в сентябре того же года упоминания о нем пропали с сайта военного ведомства. Тогда же СМИ сообщали, что генерал ездил в Алжир в составе делегации Минобороны. По данным источника «Известий», Суровикин был на встрече в качестве почетного гостя, его должность не указывалась.

В январе 2025 года член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев рассказал журналистам, что Суровикин находится в Африке и работает военным советником. При этом депутат не уточнял, в какой стране находится генерал.