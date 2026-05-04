Ежедневное использование Украиной сотен дронов для атак на объекты в России стало возможным из-за того, что Киев перенес производственные мощности в Европу. Таким мнением поделился с NEWS.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, основной объем производства БПЛА для украинских Вооруженных сил размещен в Германии, Великобритании, Чехии и странах Балтии. Из стран Европы через порты Черного моря и польский Жешув также транспортируются комплектующие для создания дронов, в том числе с ИИ-составляющей, добавил Дандыкин.

«Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов. Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ», — заявил он.

Эксперт обратил внимание, что часть беспилотников уничтожается на переднем крае зоны специальной военной операции, а ВСУ ежедневно направляют по 300—500 дронов в сторону гражданских объектов.

За неделю российские системы ПВО перехватили и уничтожили более 2,6 тыс. беспилотников. Самые интенсивные налеты были зафиксированы 30 апреля (571 дрон) и 3 мая (740 дронов).

В середине апреля Минобороны России заявило, что страны Европы нарастили производство и поставку беспилотников для ударов ВСУ по российским регионам. Москва расценивает это как шаги к «резкой эскалации» обстановки на континенте и «ползучему превращению» европейских стран в стратегический тыл Украины, добавили в военном ведомстве.

Минобороны также опубликовало адреса производств беспилотников и их компонентов в странах Европы, Израиле и Турции. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал это «списком потенциальных целей» для российских военных.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил RTVI, что ЕC создает антироссийский военный блок и хочет сделать Украину одним из его активных участников.