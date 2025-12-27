Сирийские повстанцы намеренно убедили Россию не вступаться за Башара Асада, они открыли прямой канал связи с российской стороной незадолго до падения Дамаска в декабре 2024 года. Именно отход российских военных из столицы Сирии ускорил свержение экс-президента, ныне скрывающегося в Москве. Об этом глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад Хасан аш-Шибани рассказал журналу «Аль-Маджалла», беседа состоялась 13 ноября. RTVI приводит выдержки из прямой речи аш-Шибани об отношениях России и Сирии.

Асаад Хасан аш-Шибани родился в сирийской провинции Эль-Хасака в 1987 году. Изучал английский язык и литературу в Дамасском университете. В 2022 году получил степень магистра политологии и международных отношений в Турции. Активно участвовал в протестном движении в Сирии с момента его начала в 2011 году. До назначения временным главой МИД аш-Шибани занимался политическими вопросами в Правительстве спасения Сирии, гуманитарной деятельностью и налаживанию связей с ООН.

О рефлексии перед решающим наступлением:

С 2016-го по 2020 год мы пережили серию сокрушительных поражений. Мы проанализировали стратегию режима [Башара Асада], то, как ему удавалось отвоевывать территории, пользоваться нашими слабостями, извлекать выгоду из внутренних разногласий и использовать в качестве рычага интервенцию России (военная операция России в Сирии началась в 2015 году, Башар Асад официально обратился к Москве с просьбой об оказании военной помощи, целью называлась борьба с террористами среди вооруженной оппозиции. — Прим.RTVI). Он манипулировал некоторыми акторами и наживался на беспорядке. Все это было частью нашего анализа.

Мы задавали себе сложные вопросы. Почему часть населения Сирии по-прежнему занимает неоднозначную позицию? Почему некоторые общины не выступили с четкой позицией против режима? Почему некоторые секты поддержали режим, который ничего не предлагает им взамен? Нам нужно было подумать о том, как предотвратить сплочение этих групп вокруг режима, даже символическое, и как сделать так, чтобы режим больше не мог их эксплуатировать.

В ходе этих размышлений мы задались вопросом о России.

Мы не могли инициировать какие-либо значимые изменения в Сирии, не решив, что делать с мощью российской авиации. Ее преимущество в воздухе имело решающее значение. Она могла бы бомбить город до тех пор, пока он не сдался, а затем направить туда наземные войска, чтобы захватить его. Такова была характерная модель поведения.

К 2024 году мы стояли перед стратегическим выбором. Иран больше не мог оказывать значимую поддержку режиму Асада. Его влияние ослабло. Но Россия по-прежнему была активна.

О подходе к российским военным в Сирии:

Мы внимательно следили за авиабазой Хмеймим. Там базировалось около 20 самолетов. В случае их задействования они могли бы уничтожить все, что мы построили.

Это было особенно опасно, потому что к 2024 году Правительство спасения Сирии начало способствовать реальному экономическому развитию в Идлибе. Регион изменился. Появлялись промышленные зоны, увеличилось число жилых районов, с 2020-го по 2024 год люди жили в редком периоде спокойствия.

Возвращение к воздушным бомбардировкам стало бы катастрофическим шагом назад. Нам нужно было нейтрализовать силу российской авиации, поэтому мы задумались: каковы истинные интересы России в Сирии? Связаны ли они с Башаром Асадом как личностью или же они заключаются в сохранении влияния в Сирии как на стратегическом пространстве? Исходя из этого, мы разработали план.

Мы избегали линий фронта, где присутствовали российские войска, и держались подальше от побережья и других зон, где было прямое присутствие России. Вместо этого мы перенесли ось противостояния на отдаленный фронт, в Шейх-Акиль (район в провинции Алеппо. — Прим. RTVI), где режим поддерживали некоторые иранские элементы. К середине кампании, после начала операции «Сдерживание агрессии», президент [Сирии на переходный период Ахмед] аш-Шараа убедился, что баланс сил начал смещаться.

Именно тогда [после взятия Алеппо] он решил, что настал подходящий момент для открытия прямого канала связи с Москвой.

Наступление сирийской вооруженной оппозиции во главе с «Хайят Тахрир аш-Шам»* длилось с 27 ноября по 8 декабря 2024 года. Это была ее первая крупная наступательная операция после мартовского перемирия 2020 года. За почти две недели оппозиционные Башару Асаду силы заняли Алеппо, Хаму, Хомс и Дамаск.

О переговорах с Россией незадолго до падения Асада:

[Переговоры велись] не с военным командованием. Мы разговаривали с очень высокопоставленным лицом. Я не буду называть его имени, но у меня было ощущение, будто я разговариваю напрямую с президентом Владимиром Путиным.

Нет, [посредничества Турции не было]. Это был прямой канал связи. Сначала мы выпустили публичное заявление. Вскоре после этого доверенный посредник сообщил нам: «Путин прочитал заявление, и оно ему понравилось». Мы получили послание и поняли, что оно означает. Сообщение дошло до адресата.

Затем состоялась встреча. Это был не телефонный разговор, а политическая встреча лицом к лицу на контрольно-пропускном пункте «Баб-эль-Хава» (находится на границе Сирии с Турцией. — Прим. RTVI). Они приехали к нам. Мы решили не говорить с позиции победителя.

Мы исходили из другой предпосылки: «Мы — сирийский народ, и мы выбрали перемены. Союз России с режимом [Асада] был ошибкой, но ошибки можно исправить. Эту позицию можно пересмотреть, а партнерство можно восстановить, но не с режимом, которому нельзя доверять, а с нацией и ее народами».

Я спросил их: «Сколько раз вы будете возвращать Алеппо режиму? Россия вернула Алеппо еще в 2016 году». Я сказал: «Представьте, что ваш сын играет на улице с мячом. Кто-то забирает его у него. Вы не купите ему другой мяч и не будете ругать его за то, что он его отдал. Вы вернули Алеппо режиму. Вы вложились в это. Чтобы восстановить режим, вы навредили своей международной репутации. А он его (Алеппо. — Прим. RTVI) покинул. Теперь вы находитесь в партнерстве, построенном на иллюзиях».

Я также сказал: «Если у вас есть подлинные интересы в Сирии, их можно реализовать с помощью нового правительства исходя из национальных основ, а не через сделки или силы ополчения». Такие договоренности всегда носят временный характер. Они связаны с режимом, а не с народом.

Россия заключила с режимом соглашение сроком на 49 лет (вероятно, здесь речь идет о договоре о расширении российской базы в Тартусе, который новые власти Сирии объявили «больше не действительным» в начале 2025 года. — Прим. RTVI), но оно так и не было ратифицировано парламентом. Это была сделка с бандой, и когда банда исчезла, исчезла и сделка.

Мы сосредоточились на рациональном диалоге, основанном на интересах. Мы четко заявили: «Давайте перейдем к следующему этапу, давайте поможем сирийцам почувствовать облегчение». Мы вступили в переговоры [с Россией] по поводу бомбардировок. Мы могли бы нанести удары по базам и стратегическим объектам, но решили проявить сдержанность. Однако обстрелы Идлиба и Алеппо должны были прекратиться.

Наше ключевое послание они восприняли всерьез: свержение Башара Асада не означает, что Россия должна покинуть Сирию.

Это была ключевая фраза, ясная по своему смыслу. «Не связывайте свое будущее с Башаром. Он — временное явление. Есть правительство, с которым вы можете строить отношения».

О чем удалось договориться с Россией:

Мы договорились по нескольким пунктам: никакой политической мобилизации против нас, никаких панических заседаний в Совете Безопасности ООН, никаких подстрекательств со стороны СМИ против переходного процесса и никаких бомбардировок городов.

Мы договорились о будущих встречах, как только ситуация стабилизируется. Если они захотят уйти с каких-либо позиций, то мы сможем им помочь, учитывая неизбежные грядущие коллапсы.

Мы даже попросили их помочь донести до режима, что игра окончена.

Мы не хотели сражаться в Дамаске. Бои разрушили бы город. Дамаск не выдержал бы такого насилия. Два-три снаряда превратили бы его исторические кварталы в руины. Такие потери необратимы, а может и вовсе невосполнимы. Мы хотели этого избежать. Мы ожидали ожесточенных боев, особенно в укрепленных районах, таких как Каламун, но, к счастью, режим рухнул.

Мы не знаем, [сообщила ли Россия Асаду, что «игра окончена»], но мы действительно произнесли эту ключевую фразу. И в конце встречи [россияне] спросили меня, ожидаю ли я, что мы доберемся до Дамаска. Я сказал: «Да, безусловно». Они спросили, сколько времени это займет. Я сказал: «48 часов».

Услышав это, они начали выводить свои военные силы из Дамаска. Кто их видел? Кто заметил? Люди Башара. Это спровоцировало их крах.

Если русские уходили, то это означало, что они знали о том, что мы скоро придем. На тот момент мы все еще были в Хаме (находится в около 200 км от Дамаска. — Прим. RTVI).

О своем отношении к решению России:

Я считаю, что их позиция была разумной. Она была более прагматичной, чем позиция иранцев, и мир движется в этом направлении.

Некоторые страны сейчас призывают к изгнанию России [из Сирии], но Россия находится в Сирии уже десять лет.

Перед нами стоит грандиозная задача восстановления Сирии. На данном этапе мы должны оставить в прошлом то, что можно оставить в прошлом. В английском языке есть пословица: «Двух кроликов сразу не поймаешь».

Я не могу гоняться за двумя кроликами. Я должен сосредоточиться на чем-то одном. Мы сосредоточены на восстановлении. Мы разрешаем любые проблемы в отношениях, которые мешают достижению этой цели. А любые отношения, которые тому способствуют, мы сохраняем.

Любое наследие, заставляющее нас оплакивать руины, мы отвергаем. Мы здесь не для того, чтобы жить прошлым. Сегодня у нас есть возможность. Мы смотрим вперед. Мы не хотим возвращаться к прежним сражениям.

О будущем российских баз в Хмеймиме и Тартусе:

Окончательного соглашения с Россией пока нет. Переговоры продолжаются. Наши люди должны знать и твердо верить, что мы восстанавливаем отношения с Россией на основе уважительного сотрудничества.

Я прочитал соглашение по Хмеймиму между Россией и режимом. Оно было полностью односторонним. Сирия не имела права возражать, не имела права на арбитраж.

Мы перестраиваем эти отношения в соответствии с интересами Сирии. Если это будет выгодно обеим сторонам, то мы продолжим. Если нет, то нет. Мы не будем держать их словно декоративных гостей.

Если присутствие этих двух баз отвечает интересам Сирии, то пусть так и будет. Но в нынешнем виде они не служат никакой цели. Мы не оставим их в качестве декораций.

Российские базы в Сирии продолжают «действовать», сообщал в недавнем интервью RTVI замглавы МИД России Сергей Вершинин. По его словам, российское военное присутствие оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию как внутри страны, так и в регионе в целом.

О новом внешнеполитическом курсе Сирии (из второй части интервью):

Мы не разделяем концепцию «блоков», мы в них не верим. Наша цель — сохранить максимально возможный баланс, чтобы восстановиться после национальной катастрофы. Сегодня мы вступаем в фазу восстановления, столь же значимую, как и сама революция.

Восстановление Сирии может занять десять лет. Полное восстановление, включая возвращение перемещенных лиц, восстановление школ и больниц и реализацию нашей национальной стратегии, может занять до 15 лет.

В рамках этой стратегии мы стремимся поддерживать сбалансированные отношения с ключевыми мировыми державами. Мы не хотим ввязываться в соглашения в области безопасности, разведки или военного сотрудничества, которые могли бы отвлечь нас или ослабить нашу позицию.

При этом степень согласованности может быть различной. Не имеет значения, если мы склоняемся в одну сторону больше, чем в другую. Мы не движемся единым фронтом. Мы стремимся к балансу.

Мы похожи на старую телевизионную антенну, которая настраивается на сигнал сирийских национальных интересов. Нам нужны поддержка и помощь. Сирия — это не мировая держава, способная изменить международный баланс бил.

Если мы присоединимся к Америке, Россия не рухнет. Если мы встанем на сторону России, Украина не падет.

Эти вопросы находятся за пределами нашего влияния. Мы пойдем по тому пути, где мы найдем подлинную стабильность, экономическую поддержку и помощь в переходном периоде Сирии.

* Организация признана в России террористической и запрещена