Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства гражданами Абхазии и Южной Осетии. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, право на получение российского гражданства имеют все совершеннолетние граждане Абхазии и Южной Осетии, имевшие этот статус к 26 августа 2008 года и не отказавшиеся от него. При этом паспорта РФ могут выдаваться непосредственно на территории этих республик.

В соответствии с указом, граждане двух частично признанных республик могут подавать заявления о приеме в гражданство России без соблюдения таких требований, как постоянное проживание на территории страны в течение пяти лет, владение русским языком, знание российской истории и основ законодательства РФ. Эти требования содержатся в ст. 15 закона «О гражданстве Российской Федерации».

Постоянно проживающие на территории Абхазии и Южной Осетии граждане этих республик могут подавать заявление о приеме в российское гражданство в дипломатические представительства России в Абхазии и Южной Осетии.

В свою очередь граждане Абхазии и Южной Осетии, постоянно проживающие на территории России, могут обратиться с заявлением в территориальный орган МВД по месту своего пребывания или жительства, в случае отсутствия регистрации — по месту своего фактического проживания.

Правительству России поручено установить порядок выдачи паспорта гражданина РФ, «предусмотрев возможность его выдачи в том числе на территориях Республики Абхазия и Республики Южная Осетия уполномоченными должностными лицами».

Указ вступает в силу с момента его опубликования, то есть с 17 мая. В нем отмечается, что упрощение порядка получения гражданства принято в «целях защиты прав и свободы человека» и в соответствии с соглашениями между Россией, Абхазией и Южной Осетией об урегулировании вопросов двойного гражданства (подписаны 27 сентября 2022 года с Абхазией и 20 сентября 2021-го с Южной Осетией). В этих документах прописано, что граждане каждой из сторон могут приобретать гражданство другой стороны — участницы соглашения без отказа от имеющегося гражданства.

Более 70% граждан Абхазии являются гражданами России, сообщал в марте президент частично признанной республики Бадра Гунба. В Южной Осетии, по данным местных властей, доля населения с российскими паспортами составляет более 90%.

В апреле 2025 года Путин упростил выдачу российских водительских удостоверений для граждан Абхазии и Южной Осетии, у которых есть гражданство России или вид на жительство в стране. В соответствии с указом главы государства, гражданам этих республик не придется сдавать экзамены на право управления транспортными средствами и проходить обязательное медосвидетельствование. Также не требуется уплачивать госпошлину.