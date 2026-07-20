Гражданский морской танкер подвергся атаке беспилотников на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в понедельник, 20 июля. Об этом сообщили в пресс-службе КТК.

Речь идет о танкере NELSA, находившемся на погрузке у выносного причального устройства ВПУ-1. В результате «попадания» в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением возник пожар на палубе и в отсеках судна. На его тушение ушло несколько часов, в ликвидации возгорания были задействованы погрузочные бригады танкера и силы аварийного реагирования на плавсредсвах КТК.

Интернациональный экипаж NELSA был эвакуирован на буксирах КТК в составе 22 человек, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Танкер сохранил плавучесть, указали в пресс-службе консорциума.

После атаки погрузка нефти была остановлена, ее разлива и воспламенения не допущено.

«Страна-агрессор при подготовке атаки на находящийся под погрузкой танкер понимала, что создает огромные экологические и техногенные риски, а также подвергает угрозе жизни членов экипажа из разных стран», — заявили в КТК.

Там также напомнили, что 19 июля атаке подверглись танкеры близ морского терминала КТК во время перевалки нефти грузоотправителей из Казахстана и США. Вечером того же дня погрузка сырья была возобновлена, говорится в сообщении. В КТК отметили, что произошедшую в воскресенье атаку осудили МИД и Минэнерго Казахастана.

В компании ожидают, что страны-участницы КТК осудят атаки на танкеры и «в рамках неукоснительного соблюдения норм международного права выработают практические меры по остановке террористических нападений на инфраструктуру экспорта углеводородного сырья, добытого международными консорциумами на территории Республики Казахстан».