Совершая атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Украина наносит ущерб своим европейским партнерам, а также Казахстану. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.

По его словам, подобные атаки ведут к росту цен на сырье, а в случае продолжения таких ударов Европа столкнется с необходимостью приобретать нефть и газ по завышенной стоимости.

«Энергосистема ЕС сейчас находится в тяжелом состоянии, и подобными ударами Киев вредит своим основным союзникам, лидирующим экономикам Европы — Британии, Германии и остальным. Причем речь в этом случае не только о нефти, но и о газе, который летом должен накапливаться, но в некоторых странах он начинает расходоваться», — отметил Чирков.

Утром 19 июля в пресс-службе КТК сообщили об атаке беспилотников на два танкера во время погрузки на морском терминале консорциума. В результате пострадавших нет, разлива нефти не произошло, ее погрузка была остановлена. На одном из танкеров возник пожар, возгорание потушили.