Совершая атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), Украина наносит ущерб своим европейским партнерам, а также Казахстану. Об этом заявил в разговоре с «Абзацем» доцент факультета государственного управления МГУ Максим Чирков.
По его словам, подобные атаки ведут к росту цен на сырье, а в случае продолжения таких ударов Европа столкнется с необходимостью приобретать нефть и газ по завышенной стоимости.
«Энергосистема ЕС сейчас находится в тяжелом состоянии, и подобными ударами Киев вредит своим основным союзникам, лидирующим экономикам Европы — Британии, Германии и остальным. Причем речь в этом случае не только о нефти, но и о газе, который летом должен накапливаться, но в некоторых странах он начинает расходоваться», — отметил Чирков.
Утром 19 июля в пресс-службе КТК сообщили об атаке беспилотников на два танкера во время погрузки на морском терминале консорциума. В результате пострадавших нет, разлива нефти не произошло, ее погрузка была остановлена. На одном из танкеров возник пожар, возгорание потушили.
Каспийский трубопроводный консорциум — изначально совместный проект России, Казахстана и Омана (вышел из него в 2008 году, продав свою долю российской «Транснефти»). Позднее к нему присоединились крупные нефтегазовые компании США и Европы. КТК предназначен для транспортировки каспийской нефти с месторождений в Казахстане на терминал под Новороссийском, откуда ее далее отправляют по экспортным маршрутам в Черном море. По трубопроводу КТК осуществляется почти весь экспорт казахстанской нефти.