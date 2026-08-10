Американские тараканы Periplaneta americana могут потеснить привычных рыжих прусаков в России, но не выживут их полностью. Об этом заявил «Абзацу» энтомолог Владимир Ефременко.

Живучесть американских тараканов, по его словам, обусловлена их способностью передвигаться с высокой скоростью и обходиться без пищи более месяца. Кроме того, в отличие от прусаков, американские тараканы при высоких температурах способны к «активному полету».

«Они самые быстрые в мире, поймать их непросто», — добавил Ефременко.

По его словам, американских тараканов, как и представителей других не встречающихся в России иностранных видов насекомых, завозят в основном с фруктами.

«Наших привычных рыжих тараканов, которых называют прусаками, они не вытеснят полностью, но потеснить могут за счет прямого уничтожения и пищевой конкуренции», — заверил энтомолог.

Кроме того, отметил Ефременко, при всей своей живучести американские тараканы имеют преимущества лишь в определенных условиях — «только при плюсовых температурах, а при минусе они погибают».

Энтомолог подчеркнул, что главный способ защиты от любых тараканов — поддержание чистоты в доме, чтобы лишить насекомых кормовой базы.

О появлении американских тараканов в России накануне сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, владельцы частных домов начали жаловаться на появление огромных усатых «жуков», привлекаемых теплыми подвалами, погребами, теплицами и сараями.

Американский таракан (Periplaneta americana) — один из крупнейших синантропных видов тараканов, его длина достигает 5 см. Несмотря на название, этот вид происходит из тропической Африки, откуда распространился по миру с торговыми судами и грузами.

Эти насекомые всеядны и питаются любыми органическими отходами, бумагой, тканью и даже мылом, обладают высокой устойчивостью к инсектицидам и могут развивать резистентность к химическим средствам борьбы.

Как и другие синантропные тараканы, Periplaneta americana является механическим переносчиком возбудителей кишечных инфекций, включая сальмонеллез, дизентерию и холеру, а также яиц гельминтов. Их хитиновые частицы и экскременты содержат сильные аллергены, которые могут провоцировать бронхиальную астму, особенно у детей, и вызывать дерматиты.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, тараканы являются одним из основных триггеров аллергических заболеваний в городской среде.