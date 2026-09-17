Вызовы и угрозы не стали поводом для отказа от проведения выборов в России, есть и конкуренция, и достойные кандидаты, заявила глава ЦИК Элла Памфилова на открытии информационного центра, передает корреспондент RTVI.

В России проходит «очень масштабная избирательная компания», впервые в федеральных выборах примут участие Донбасс и Новороссия, отметила Памфилова.

В 89 регионах РФ продет более 2200 избирательных кампаний разного уровня. Всего замещается 20 тыс. мандатов выборных должностей, будут замещены 450 депутатских мандатов.

По словам главы ЦИК, масштаб кампании подтверждает и число избирателей. По состоянию на 1 июля численность избирателей составляет 111037047 человек, за пределами России — 1816504 человека и в городе Байконур 11502 избирателя.

Голосование будет проходить в течение трех дней, что, подчеркнула Памфилова, «обеспечивает дополнительный уровень безопасности».

«Важнейшая особенность нынешнего избирательного процесса — условия, в которых Россия голосует. И поскольку выборы приходится проводить в непростой, мягко говорю, оперативной обстановке — мы не жалуемся, мы не причитаем, мы просто констатируем для того, чтобы смотреть прямо в глаза всем вызовам, угрозам и не просто смотреть, а предупреждать их там, где надо или предотвращать, или ликвидировать», — завила глава ЦИК.

Попытки сорвать выборы

Памфилова сообщила о том, что была предотвращена попытка хакерской атаки на ГАС «Выборы» и ДЭГ.

«Мы так понимаем, что была задумана масштабная киберагрессия, имеющая целью скомпрометировать это все в общественном пространстве. Не удалась. Я думаю, что они получили здорово по лбу, надеюсь, что все их куриные мозги, оставшейся совести там точно нет, разлетелись вдрызг. Тем не менее мы готовы к тому, чтобы отражать дальнейшие их потуги», — заверила глава ЦИК РФ.

Памфилова предупредила, что «все наши недруги настроены, чтобы сорвать нынешние выборы».

«Они прекрасно понимают: нормально проведем выборы, поддержит народ эти выборы — значит, мы сработаем все вместе с вами на усиление страны. Позволим дать слабину — значит, позволим дополнительно бить по нам, а мы не мы не должны этого позволить», — заявила она.

Выбор — есть

В заверенные федеральные списки ЦИК России кандидатов в депутаты, выдвинутые политическими партиями, было включено 3133 кандидата, сообщила Памфилова. Как следует из презентации, которую продемонстрировала Памфилова в ходе доклада, в списки по одномандатным округам включены 1667 человек.

Глава ЦИК отметила, что конкуренция на выборах по одномандатным округам в подавляющем большинстве составляет от 5 до 11 человек — «это очень высокая конкуренция».

«Это я хочу обратиться к тем, кто каждый день сидит, измывается и пытается все найти подвох и подтекст, что все у нас не так, выборов нет, нет конкуренции, — нет ничего. И выборы есть, и конкуренция есть, и достойные кандидаты есть», — заявила Памфилова.

Она также обратила внимание на то, что кандидатами на выборах всех уровней зарегистрированы 1568 ветеранов и участников СВО — 1486 от партий и 100 самовыдвиженцев. В качестве кандидатов в Госдуму девятого созыва в 47 регионах из 89 выдвинуто 200 кандидатов — участников СВО. Из них девятью политическими партиями выдвинуто 187 кандидатов, еще 13 выступили самовыдвиженцами, привела данные глава ЦИК.

Голосование за рубежом

За рубежом для россиян организовали 333 избирательных участка в 152 государствах — таких возможностей нет ни в одной стране мира, «уже не говоря о тех, кто себя возомнил самыми там супер-пупер демократичными», сообщила Памфилова.

«Ведь не все, кто за рубежом, это релоканты, предатели, — разного рода публика, которая сбежала из страны, работает против страны. То есть, я бы так сказала, не все, кто уехал — предатели. Но не все предатели уехали… Там очень много наших граждан, которые наоборот, работают на страну, многие соотечественники, для которых Россия — родина, любимая страна, и они всячески поддерживают нас. И, несмотря на все сложности, мы обязаны обеспечить голосование», — сказала глава ЦИК.

В дружественных странах с организацией голосования нет проблем, наоборот, даже расширяется количество участков, отметила Памфилова. Так, в этом году появились участки в восьми странах, где до этого самостоятельные участки не образовывались. Это Буркина-Фасо, Доминиканская Республика, Йемен, Мальдивы, Нигер, Сьерра-Леоне, Экваториальная Гвинея, Южный Судан.

«То есть это в целом на 39 участков больше, несмотря на все сложности, чем это было на выборах даже президента в 2024 году», — рассказала она.

ЦИК снова предпринял меры по созданию дополнительной возможности для соотечественников, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и в Польше, продолжила Памфилова. Для них будут оборудованы 10 пунктов голосования возле пограничных переходов: на территории Калининградской области — четыре таких пункта, Ленинградской — один специально оборудованный участок и в Псковской — пять пунктов, где в течение трех дней можно проголосовать.

Новые законы

ЦИК после завершения кампании предложит депутатам Госдумы нового созыва своим идеи по совершенствованию избирательного законодательства, сообщила Памфилова.

«Я думаю, что по итогам этой кампании представим избранным депутатам свои умозаключения, что можно усовершенствовать. Обязательно это будет», — отметила она.