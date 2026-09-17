Сильный шторм, прошедший в Испании 16 сентября, затопил Валенсию и повалил в городе деревья. Об этом пишет 360.ru со ссылкой на местную жительницу.

Дождь настиг собеседницу издания на пути из пригорода, испытавшего наибольший урон во время наводнения в 2024 году.

«Он шел буквально минут 15, но уже был очень сильным: вода фонтаном била из стоков и канализационных люков», — сказала она.

По словам женщины, рядом с центром города наблюдался очень сильный ливень, из-за которого вода могла доходить до половины автомобильного колеса, а западные районы и пригороды столкнулись с мощными подтоплениями.

«По улицам снова текли буквально реки, уровень воды очень высокий», — поделилась она.

Прошедший шторм также оставил после себя поваленные деревья и разбросанные баки. В ряде учебных заведений было принято решение об отмене занятий.

В соседней Каталонии пожарные службы сообщили об одном погибшем в результате сильных дождей. Сообщается, что жертву стихии нашли в 500 метрах от автомобиля, который унесло потоком воды, в провинции Барселона.

В некоторых регионах Испании было объявлено предупреждение о неблагоприятной погоде из-за дождей, а государственное метеорологическое агентство повысило уровень тревоги до желтого и оранжевого показателей (опасность и высокая опасность). Движение по ряду автотрасс было перекрыто, СМИ сообщили об отмене авиарейсов и перебоях в работе метрополитена.