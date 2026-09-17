США и Мексика выпускают десятки миллионов стерильных мух, в том числе рассеивая их с самолетов, чтобы остановить распространение плотоядного паразита, личинки которого поедают живые ткани животных. Американский Минсельхоз использует до 100 млн таких насекомых в неделю, сообщает ведомство.

Повод для усиления борьбы вполне земной. 11 сентября в Техасе подтвердили первый в нынешней вспышке случай заражения лошади. Сейчас в штате остаются два активных очага — у лошади и собаки.

Паразит особенно опасен тем, что самка откладывает яйца в раны теплокровных животных. Вылупившиеся личинки внедряются в ткани и питаются живой плотью. Заразиться могут коровы, лошади, домашние животные, дикие звери и в редких случаях люди.

Метод основан на применении техники стерильных насекомых. На специализированных предприятиях куколок мух подвергают гамма-облучению, в результате чего у взрослых особей сохраняется способность к спариванию, но утрачивается репродуктивная функция. Поскольку самки этого вида, как правило, спариваются однократно, скрещивание стерильных самцов с дикими самками приводит к снижению численности последующих поколений. Аналогичный метод позволил США ликвидировать популяцию паразита на своей территории в 1966 году.

Мексика летом запустила собственную «фабрику мух» в Чьяпасе. Ее мощность постепенно должны увеличить до 100 млн стерильных насекомых в неделю к концу года. К началу сентября только в штатах Чиуауа и Сонора уже выпустили 73,9 млн мух, произведенных на новом предприятии.