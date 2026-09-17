Очередную массированную ракетную атаку совершила армия РФ по вражеским объектам в Киеве, Одесской области и Запорожье. Как рассказали в Министерстве обороны РФ, сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации в результате массированного удара высокоточным оружием поражено большое количество важных целей.

«Ракетами наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами поражены предприятия металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры в Киеве, Запорожье и Одесской области, а также морские суда, задействованные в интересах ВСУ», — уточнили в ведомстве.

В свою очередь эксперты отмечают, что взрывы в Киеве и пригородах начали греметь после двух часов ночи, а удары наносились «Искандерами» и «Цирконами».

«После нескольких серий взрывов в разных районах города были видны столбы густого дыма. Предварительно, поражены склады с вооружением и АЗС в Днепровском районе, также поражен объект в Святошинском районе. Кроме того, по сообщениям местных жителей, после атаки Левый берег Киева остался без воды», — рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, который добавил, что «ранее мощные удары крылатыми ракетами „Бандероль“ и авиабомбами были нанесены по Одесской области — прилеты зафиксированы в самой Одессе, а также в районе важных для логистики ВСУ мостов в поселках Затока и Маяки. Также поражена портовая инфраструктура».

По его словам, несколько «Калибров» и баллистических ракет Х-23 были выпущены по Запорожью.

«В этом районе раздалось около десятка взрывов, на местах возникли крупные пожары. Также взрывы этой ночью прогремели в Кировограде и подконтрольной Киеву части Херсонской области», — заметил эксперт.

Этим утром в военном ведомстве заявили о том, что российская армия установила контроль над населенным пунктом Малая Волчья в Харьковской области. Под российский контроль перешел и населенный пункт Розовка в Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки, по данным российской стороны, составили: 1260 погибших военнослужащих, около 1 тыс. сбитых дронов, шесть уничтоженных бронемашин, десять орудий полевой артиллерии и минометов, почти 60 единиц автомобильной техники и восемь управляемых авиационных бомб.

Обстановка на фронте к этому дню выглядит следующим образом. На Северском направлении ВСУ усиливают группировку и контратакуют у Васильевской Пустоши и Николаевки, пока без прорыва обороны. На Добропольском направлении ВС РФ продвигаются в Сергеевке, в Доброполье идут ожесточенные бои, есть тактические успехи. На Краснолиманском направлении ситуация остается тяжелой и противоречивой: бои идут в Лимане, Заречном и Колодезях, ВСУ активно используют дроны.

На Запорожском направлении ВС РФ продвигаются в Орехове, бои идут в центре города, есть новые позиции севернее Новосёловки и продвижение у Червоной Криницы. На Константиновском направлении российские подразделения продвигаются в Алексеево-Дружковке, бои идут у Райского, Новогригоровки и Куртовки, развивается охват Дружковки.