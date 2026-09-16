Военкоры в панике, украинские блогеры торжествуют, а по сети расходятся истеричные голосовые о ситуации на фронте — но значит ли это, что под Красным Лиманом действительно рухнула линия обороны? Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев разбирается, что стоит за операцией «Вивальди», заявлениями о «прорыве» и почему панические заявления говорят скорее о сдавших нервах, чем о реальном положении дел на фронте.

В последние дни среди военкоров и военблогеров наблюдалась картина, которой я не видел давно. Один из популярных таких персонажей, автор карт боевых действий, получающий вести с фронта от бойцов, в абсолютно непотребном виде вышел в эфир и записывал голосовые, в которых орал: «Все пропало! Что случилось?! Кто ответственный?!» Украинские блогеры с удовольствием подобрали эти записи и выложили как доказательство серьезного прорыва под Красным Лиманом.

Но серьезного прорыва нет. И масштаб истерики стоит того, чтобы разобраться, откуда она взялась.

Что вызвало панику

Министерство обороны все последние месяцы баловало часть военкоров ежедневными успехами. Как только на фронте случился день без продвижения, а потом еще один, в который ВСУ немного продвинулись в сложных боях, у избалованной аудитории началось выгорание. Причем такого уровня паники не наблюдалось ни при масштабном контрнаступлении украинцев в Запорожской области в 2023-м, ни во время харьковской перегруппировки 2022 года — эпизодах, объективно куда более серьезных для линии фронта.

Проблема в том, что эти же люди не следили за ротациями в украинском военном сегменте и не делали выводов из смены командования. Когда Александра Сырского на посту главкома ВСУ сменил Михаил Драпатый, часть блогеров решила, что новый командующий способен разве что отправлять людей на мясные штурмы, — и сама же оказалась заложницей собственной пропаганды. Тактика, которую сейчас применяет Драпатый, действительно принесла украинской стороне пока временный, еще не закрепленный успех, и привычной к постоянным российским продвижениям аудитории он показался «обвалом фронта».

Сыграла свою роль и нетипичная для ВСУ тишина вокруг происходящего. Андрей Билецкий, бригадный генерал, теперь возглавляющий украинскую группировку войск «Центр», обозначил операцию «Вивальди» без привычных громких заявлений о занятых рубежах. Вспомним: раньше объявлялось об успехе еще до закрепления на позициях, украинцы говорили: «Мы будем пить кофе в Ялте». Сейчас — полная тишина, потому что нет уверенности в достижении поставленных задач и никто не хочет снова попасть в собственную информационную ловушку.

Какова реальность происходящего под Красным Лиманом

Зеленский с Драпатым расширили полномочия Билецкого — он был командиром 3-го армейского корпуса, бывшей 3-й штурмовой бригады, а также «Азова»*. Сам корпус воюет на этом направлении с мая, переброски войск не было — ему просто придали дополнительные силы: группы спецназначения, разведбаты, полки Сил специальных операций, подразделение военной разведки ГУР, переведенное с запорожского направления, где оно билось за Степногорск. Штурмовой полк «Скала» с его скандальной репутацией отправили туда же искупать кровью уголовные дела личного состава, занимавшегося ранее непотребствами в своих же рядах.

Украинские войска впервые за долгое время применили в штурмовых действиях танки — по данным самого Билецкого, в операции участвовала 85-я тактическая группа 8-го полка ССО и даже танки. Техники сгорело много, но факт ее применения говорит сам за себя. Продвижение обеспечили не только численным перевесом на направлении, но и тем, что украинская сторона вычислила плотность российских дронов на участке и превысила ее своими БПЛА.

А в отдельные моменты, судя по свидетельствам бойцов, глушила в некоторых местах российские дроны особыми техническими средствами — я сам слышал рассказ, согласно которому на одном из участков возможность запускать дроны, даже на оптоволокне, у российской стороны пропала.

По этому же направлению работали РСЗО HIMARS дорогостоящими ракетами. Такого раньше при локальных боях не делали.

При этом наступление ВСУ идет с большими потерями — происходит ожесточенная борьба. И это не повторение 2022 года: тогда был прорыв фронта на севере, сейчас — тяжелейшие бои местного значения в районе Красного Лимана и на флангах, без попытки выйти на крупные города. Такой накат, как год-два назад, при нынешнем состоянии украинских резервов повторить уже невозможно.

Зачем это Киеву — и что будет дальше

Главное отличие «Вивальди» от контрнаступления 2023 года заключается в целях. Тогда ВСУ хотели рассечь российскую группировку, выйти к морю, обрушить фронт. Сейчас проведена серьезная аналитическая работа ради сугубо оборонительных целей. Задача — остановить инфильтрацию российских войск на флангах вокруг Лимана и не дать занять сам город, а в идеале — отодвинуть российские позиции на линию, удобную для будущей обороны Славянска. Я писал об этом еще в прошлой колонке: конечная цель — превратить оборону Славянска в подобие битвы за Мариуполь, то есть заранее выстроить рубежи, на которых потери при обороне будут меньше, чем сейчас при ползучем отступлении. Задача же ВС РФ на этом направлении — сдержать натиск, а затем вернуть позиции.

Первую часть своего замысла украинская сторона, судя по всему, выполнила — инфильтрацию остановили, российские войска перешли в оборону. Попробую предположить, что будет делать Билецкий дальше: если смотреть на карту, то вероятна попытка выбить российские войска из Заречного, Торского и Ямполя. Цель здесь не в наступлении ради наступления — речь о выравнивании линии боевого соприкосновения под надежную оборону. После того как Лиман окажется под уверенным контролем ВСУ, 3-й армейский корпус, скорее всего, передаст занятые позиции другим подразделениям, а сам, по принципу пожарной команды, будет переброшен под Краматорск, в район Николаевки, либо на помощь Денису Прокопенко.

А у Прокопенко с «Азовом»*, к слову, получается хуже — он пытается не допустить взятия Доброполья, но там продолжается продвижение российских войск. Еще увереннее российское положение в Орехове в Запорожской области, где бои уже идут в районе улицы Гоголя, в центре города, хотя на многих картах осинтеров это не показывают.

Кому не хватает людей

Разговоры о том, что под Лиманом у россиян стояли «редкие порядки» и защищать позиции было некому, — неправда. Редкие порядки сейчас наблюдаются на всех линиях фронта, но не потому, что не хватает солдат в окопах, как в фильмах про Великую Отечественную войну, а потому, что небо насыщено дронами и держать на позициях людей как во времена ВОВ просто нельзя. Есть узлы обороны, есть лесопосадки — вот и вся особенность рельефа современных боевых действий.

При этом нехватка людей на фронте есть, и любой военный это подтвердит.

Но если говорить о мобилизации, то эффект ее проявился бы месяцев через пять, а решать проблему нынешнего украинского наступления нужно теми силами, что уже есть.

Поэтому в ближайшее время стоит ждать не массовую мобилизацию — о ее отсутствии чуть ли не каждый день напоминает Дмитрий Медведев, — а точечное доукомплектование. Например, штурмовиков будут искать через систему ФСИН, специалистов с дефицитными военно-учетными специальностями — через электронные каталоги военкоматов. Параллельно расширяется сеть мобильных огневых групп — людей, подписывающих годичный контракт по программе «Барс» и занятых отражением налетов дронов.

Мирный трек и работа на измор

Я говорил ранее, что Трамп потерял интерес к российско-украинскому конфликту, — и вот интерес его неожиданно вернулся, причем в узнаваемом иранском стиле: объявлять о договоренностях, которых еще не существует. На днях президент США заявил, что Россия и Украина якобы согласились на энергетическое перемирие, что достаточно быстро было опровергнуто. Но разгадка такого поведения проста. Цена бензина в США сильно связана с ударами по нефтегазовому сектору с обеих сторон российско-украинского конфликта, и именно поэтому появился одновременный призыв к Зеленскому прекратить бить по НПЗ и складам горючего в России, а к Москве — не бить по украинским мощностям.

Интересно, что стоило Трампу проявить интерес, как тут же оживились переговорщики — сначала слетали в Москву, потом в Киев, и на это время удары временно прекратились. То есть арбитром в этом процессе остается только он, и влияние у него, судя по скорости реакции сторон, вполне реальное. Вчера в эту же копилку внес свою лепту глава МИД Сергей Лавров, заявив, что если бы соблюдался дух Анкориджа, стороны уже год как жили бы в мире.

При этом Украина на практике не демонстрирует готовности идти на уступки. Как удачно пошутил философ Павел Щелин — мол, если Трамп делает вид, что хочет помирить Россию с Украиной, почему бы России не делать вид, что она хочет участвовать в переговорах? Украина, судя по всему, действует ровно по той же логике.

Отдельный вопрос — что окажется под условным трамповским запретом на удары. Польские и молдавские СМИ пишут, что Россия своими новыми реактивными «Геранями» нащупала болевую точку — возможность заблокировать Одесский порт и контрольно-пропускные пункты на границе, через которые идет поставка вооружения ВСУ, и тогда даже никакие мосты рушить не понадобится.

На этом фоне особенно нелепо выглядит дипломатический стиль части украинских политиков. Народный депутат Горбенко публично призвал Грецию передать его стране ракеты для ЗРК Patriot, заявив, что если Афины взамен просят не бить по своим танкерам, то это неприемлемое условие, а сами ракеты, если их не отдадут Киеву, стоит «разобрать на запчасти и сделать из них кулончики». При катастрофической ситуации с украинской ПВО, при дыре в бюджете и стопроцентной зависимости от ЕС, подобное выступление звучит как хамство.

Украине нечего предложить Евросоюзу взамен, кроме просьб о помощи.

Надеюсь, кто-то перевел все это на греческий и показал в Афинах.

Пока же на фронте продолжается работа на измор — с обеих сторон делается ставка на то, что у противника раньше кончатся резервы. При этом для Украины это самоубийственный план, как верно отметила бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в своей колонке для журнала The Spectator.

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* террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ