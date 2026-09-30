Под Красным Лиманом обе стороны наперебой рапортуют о взятых селах, хотя от некоторых остались лишь фундаменты, над которыми флаги меняются после каждого удара. Военный аналитик RTVI Алексей Сочнев объясняет, чего на самом деле добилась Украина операцией «Вивальди», почему удары по Киеву не меняют ситуацию на фронте, зачем Путин в четвертый раз за год увеличивает армию и стоит ли Европе ждать российского вторжения.

Почему контроль ВСУ над селами под Лиманом пока условный

Российское Минобороны опубликовало посты и видео, которыми фактически опровергает украинские заявления о контроле над Редкодубом, Новомихайловкой и Новым под Красным Лиманом. Но я бы не торопился с выводами и после этого, ведь в современном военном конфликте с его «серой зоной» контроль над раздолбанным селом — понятие расплывчатое.

И 3-й армейский корпус ВСУ, ведущий наступательные действия на краснолиманском направлении, и Минобороны России могут заявлять о контроле того или иного населенного пункта, однако он будет условным. Например, от села осталось три-четыре дома без крыш и стен, а то и один фундамент, где прячутся несколько бойцов. Вот один из них помахал украинским флагом, потом его накрыло ударом бомбы, и на развалинах уже другой боец разворачивает российский флаг. Обе стороны торопятся с заявлениями, ведь там идет серьезная битва за каждый метр, и при такой скудости информации я склонен считать эти места «серой зоной» — до тех пор, пока они не станут чьим-то тылом.

Та малая информация, что у нас есть, складывается ровно в ту картину, которую я предполагал. Я с самого начала говорил, что операция «Вивальди», объявленная командиром 3-го армейского корпуса ВСУ Андреем Билецким, задумана как активная оборона против российской Славянско-Краматорской операции, и никакого наступления на крупные города Луганской области украинская сторона не планировала.

Бойцы Билецкого пытаются пробиться к Ямполю, взять его под контроль и выдавить российские войска за реку.

Пока им это не удалось, а без Ямполя, который прикрывает фланг, и их контроль территорий под Красным Лиманом неуверенный. Более или менее они обеспечили себе контроль в Лимане, и все заявленные бои укладываются в эту логику — выстроить оборонительную линию. Дальнейшие этапы украинская сторона не раскрывает, но последним этапом станет как раз битва за Ямполь, где будет серьезная битва.

Зачем Украина показывает пленных и как их брали

Любые публичные заявления во время боевых действий — часть информационно-психологической борьбы. Заявления про пленных рассчитаны на испуг и на то, что видеоролики разойдутся среди родственников воюющих на этом направлении. И вот украинская сторона говорит о 250 российских пленных, взятых под Красным Лиманом, но на фото и видео их заметно меньше, меньше сотни. Это тоже много, однако бои здесь идут с мая, и набрать за это время толпу пленных не сложно. Когда их взяли — в мае, в июне, в июле? Расчет сделан на эффект «ой, российские войска попали в окружение»! Было ли оно? Скорее всего, нет.

Кто хочет копнуть глубже, найдет косвенные подтверждения этого. На краснолиманском направлении работает украинский военкор Андрей Цаплиенко, и у него вышел репортаж о том, как брали этих пленных. По нему сразу видно, что это происходило по одному, по два, и это логично, ведь толпой в этих разбитых селах находиться никто бы не смог. По экипировке видно, что пленных брали силы специальных операций. В репортаже обозначили, что это спецподразделение «Дозор» (хотя, возможно, работали и другие, а «Дозору» просто разрешили обозначить участие).

Из того же ролика можно узнать очень важную вещь — чего в медийке делать не надо. Украинский военный рассказывает Цаплиенко, что они внимательно отслеживают заявления российских военных о взятых населенных пунктах и дорогах «в кредит». Украинцы смотрят репортажи российского ТВ и соцсети военных со своего направления и докладывают командирам, что те говорят и пишут. Допустим, подразделение отчиталось в репортаже, что заняло такую-то дорогу. Украинцы знают, что дорогу никто не занимал, зато теперь им понятны планы россиян. Они готовятся к тому, что российские бойцы будут возвращать «кредит», — и действительно россияне идут на эту дорогу. Не думаю, что он обманывает.

Российский военный аналитик Игорь Рублев пишет, что лучше писать правду, что идут тяжелые оборонительные бои, а не постить сгенерированные ИИ ролики или старые кадры, пытаясь показать свое присутствие. С ним солидарен проект «Рыбарь» бывшего сотрудника Минобороны Михаила Звинчука: «Проблемы даже не в том, что противник ведет контратаку (стабилизировав ЛБС, ее можно остановить), а в том, что такие бездарные методы информационной борьбы, сделанные на коленке, играют на руку только противнику».

Брать что-то «в кредит» опасно — последствия бывают очень нехорошие, вплоть до кризиса на целом направлении.

Итоги «Вивальди» и что будет с Добропольем

Почему у российской армии вообще возникли проблемы под Лиманом, объяснил российский военный обозреватель Владислав Угольный. По его мнению, 3-й армейский корпус, имеющий усиленную штурмовую бригаду в своем составе, создал серьезные проблемы мотострелковой дивизии, усиленной двумя мотострелковыми полками, уставшими от длительного наступления, которое шло больше пяти месяцев. Кроме того, на направлении безумное количество украинских дронов и украинская сторона даже применяла БТРы-камикадзе — начиненные взрывчаткой радиоуправляемые машины без людей подъезжали к российским позициям и взрывались. Раньше я такого, честно говоря, не видел.

Однако если подводить итог «Вивальди», она болезненна для российской армии, но не критична. Кто не верит на слово, может открыть украинскую карту DeepState и прокрутить ее по датам. Сто с лишним квадратных километров — это заметно, но для направления не смертельно, просто до этого фронт двигался в одну сторону, а теперь качнулся в другую. Российская армия тут перешла в оборону, вернуть контроль над селами и Лиманом реально, но это произойдет не скоро.

При этом Доброполье, судя по всему, до Нового года возьмут, несмотря на проблемы под Лиманом, а группировке Дениса Прокопенко со всеми прилегающими подразделениями придется оттуда отходить. Для Славянско-Краматорской агломерации это значит, что наступление со стороны Славянска откладывается, но надежда подойти к ней со стороны Краматорска у российской армии остается. Все указывает на то, что российский Генштаб попытается навязать борьбу за агломерацию именно с этой стороны, и давление здесь однозначно усилят.

Кстати, говоря о Лимане, нельзя забывать и о харьковском направлении, где окружение схлопнулось и российские войска зачищают довольно большой «карман». Там идут бои, есть видео, погибшие и пленные солдаты ВСУ, но у украинской стороны не нашлось своего Олега Царева, который спросил бы, что происходит с бойцами в окружении, и Киев предпочитает пиарить историю с Лиманом.

Почему переговоры с Зеленским сейчас невозможны

Трамп давно повторяет, что мир вот-вот наступит, и его уверенности можно только позавидовать. Но недавно сквозь обычный белый шум прозвучал важный момент — после разговора с Зеленским президент США сказал, что тот знает, какие шаги нужно сделать, чтобы переговоры состоялись. Содержание беседы нам неизвестно, Зеленский описывал ее дежурными фразами. Зато мы знаем, что он был крайне раздражен. На вопрос журналистов на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, поедет ли он в Москву, украинский президент ответил «на ракете» и сорвался на мат. Думаю, Трамп без всякого троллинга предложил ему съездить и поговорить, как предлагает Путин. При Трампе Зеленский сдержался, а перед журналистами уже нет.

Настаивая на Москве, Путин хочет поставить Зеленского на место, и личные счеты тут ни при чем, просто так Путин представляет себе устройство мира.

Он может поехать к Трампу, Трамп — к нему, и никаких условий тут не нужно. Зеленский же сам запретил себе вести переговоры с Путиным и до сих пор этот запрет не отменил. Поездку в Москву он считает унизительной, а Путин отвечает: «Приезжай, поговорим».

За свою безопасность Зеленскому беспокоиться незачем, это доказали пять лет боевых действий, и, пока он президент, с его головы волос не упадет. Он ездил в Харьковскую, Запорожскую и Херсонскую области, где шли бои, и с ним ничего не случилось. Наоборот, наблюдатели отмечали, что удары в это время прекращались. Его перемещения отслеживаются (уверен, по линии спецслужб сообщают, где находится первое лицо, чтобы оно случайно не пострадало). Поэтому договоренности существуют, и Путин их тщательно соблюдает, так что никто не тронет Зеленского и в Москве.

Однако переговоры сейчас невозможны, несмотря на все усилия Трампа, потому что Зеленский не держит слово, и это показала история с Южной Кореей. Выступая на Генассамблее ООН, он рассказал о передаче Сеулу северокорейских пленных. Южная Корея говорила о таком желании, но официально ничего не объявляла и, по словам Сеула, просила держать это в секрете. Теперь администрация президента Южной Кореи требует от Киева официальных извинений. Зеленский поставил под угрозу жизни этих людей, их родственников и отношения между двумя Кореями. А когда Сеул заявил о нарушении договоренностей, Киев ответил, что договоренностей не было, — то есть фактически солгал. Напрашивается вопрос, договороспособен ли этот человек и можно ли верить его словам о готовности к миру? Скорее всего, нет.

Что меняют удары по Киеву

Многие военкоры с удовольствием смотрят на пылающий Киев, и их можно понять. Начавшиеся в сентябре удары действительно стали систематическими — выбираются определенные направления, и работа по ним доводится до конца. Но выводы для российского читателя не будут радостными, потому что на ситуацию на поле боя все это не влияет никак.

Даже удары по дата-центрам мало что меняют, ведь армия Украины их не использует. Серьезным можно считать разве что удар по мощностям, которые, по неподтвержденной информации, использовала американская военная ИИ-компания Palantir для анализа данных от ВСУ. Но интернет на то и интернет, что его инфраструктура распределенная, а выведенную из строя технику Запад восстановит легко.

При этом системность ударов показывает серьезность намерений.

Раньше по тылу били хаотично, а сейчас уничтожается то, что влияет на экономику в долгосрочной перспективе, — работа банков, жизнеобеспечение. Видимо, согласно нынешнему замыслу российского командования, тыл должен перестать чувствовать себя комфортно, ведь в 2023, 2024 и 2025 годах кадры Киева мало отличались от кадров Москвы, и люди там так же ходили в кафе и рестораны и занимались спортом.

Ударов, которые сразу опрокинут ситуацию, — нет, хотя сама украинская сторона говорит, что они возможны. Сегодня начались удары по украинской энергетике, строго согласно прогнозам погоды — ночью первые заморозки. Также на Украине ждут ударов по насосным станциям, которые могут вызвать серьезный кризис. Думаю, их оставили на потом, как раз из-за переговорного трека, чтобы Киев понимал, что еще может согласиться на российские условия.

Сможет ли Украина выдержать удары, которые ждут ее впереди? Видимо, сможет, но окажется ближе к каменному веку, чем была до этого. Ставка сейчас, я думаю, делается на то, что удары по критической инфраструктуре сформируют «партию мира», то есть людей, способных надавить на Зеленского и его ближайших советников, чтобы те сделали шаги к переговорам или капитуляции.

Зачем армию России увеличивают в четвертый раз и почему мобилизации никто не заметил

Тем временем Путин в четвертый раз за год увеличил штатную численность армии. Это закономерно, потому что даже перед началом СВО она была мизерной с учетом протяженности наших границ, а теперь еще и выросло число стран НАТО, граничащих с Россией, — в альянс вступили Финляндия и Швеция. Путин понимает, что нынешняя ее численность не соответствует угрозе, и поднимает ее постепенно, чтобы не вызвать слухов, ведь резкое увеличение вызвало бы истерику у недружественных стран.

Вопрос о том, где брать дополнительный личный состав, обычно приводит к разговорам о мобилизации. Зеленский вчера заявил, что она в России уже началась, но здесь ее почему-то никто не заметил. Просто армия пополняется так же, как пополнялась, и так же будет пополняться дальше. Изменилось другое — летом был перерыв, а сейчас снова активно пошла социальная реклама службы по контракту. Она идет по телевидению и на городских каналах, появилась наружная реклама, на подъездах в Москве вновь повесили объявления. На работе устраивают рассылки для тех, кто хочет пойти в ПВО на годовой контракт.

Судя по всему, пауза закончилась, и людей снова активно набирают, а эта система пока работает и вполне устраивает власти. Поэтому бояться, что недостающих людей придется добирать мобилизацией, пока не стоит.

Почему Европе незачем ждать российского вторжения

Сама по себе численность армии ни на какие наступательные операции не указывает. Признаком подготовки были бы масштабные учения с отработкой оборонительных и наступательных действий, когда одна часть группировки имитирует наступление, а другая — оборону. Ничего подобного мы не видим.

Нужно четко разделять заявления европейских политиков, которые недавно внезапно начали клясться защищать каждый клочок территории стран НАТО, и оценки специалистов, потому что доклады спецслужб обычно ближе к реальности, особенно в напряженной обстановке. Отчеты датских и голландских спецслужб открыты, последний датский вышел буквально неделю назад.

Датчане допускают нападение России на страну НАТО, но описывают его как диверсии, взрывы на заводах, атаки на совместные с Украиной производства дронов и залеты беспилотников через границу.

Прямое военное нападение они считают маловероятным, и в этом сходятся все европейские спецслужбы, выпускающие доклады. О том же говорит президент Финляндии Александр Стубб, активный защитник Украины, и даже любящая страшные заявления Латвия признает, что подготовки к нападению не видит.

Пока вопрос с Украиной не решен и боевые действия растянуты на сотни километров, открыть второй фронт невозможно, ведь активных фронтов и так уже несколько. Глава МИД Сергей Лавров говорил, что, если с Европой что-то и случится, конфликт будет очень быстрым, то есть о вводе войск туда речь не идет. Бояться реального российского наступления для Европы причин нет.

Мнение втора может не совпадать с мнением редакции