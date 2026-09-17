На швейных фабриках Бангладеш регулярно происходят массовые обмороки после слухов о призраках и «вселении джиннов». В одном из последних случаев руководство даже пригласило экзорциста, однако врачи связывают происходящее с массовым психогенным заболеванием, сообщает Prothom Alo.

Один из эпизодов произошел 22 августа на фабрике Universal Menswear в Нараянгандже. После обеда работница третьего этажа закричала «призрак!» и потеряла сознание. Вскоре почувствовали себя плохо около 50 человек этажом ниже. Производство пришлось остановить, а когда ситуация повторилась на следующий день, фабрику снова закрыли.

Еще масштабнее оказался майский случай на предприятии Newage Group. Все началось с двух сотрудниц, потерявших сознание в туалете, после чего среди работников распространились слухи о джиннах. Руководство сначала организовало молитву, но новые обмороки продолжились — тогда на фабрику пригласили экзорциста. В общей сложности медицинская помощь понадобилась 172 работникам, а производство было нарушено почти неделю.

«Мы доставили восемь-девять пострадавших работников в больницу. В течение получаса они пришли в себя», — сообщил генеральный директор подразделения Universal Menswear Биллал Хоссейн.

Подобные происшествия для швейной промышленности страны не редкость. Prothom Alo насчитал за последнее десятилетие как минимум 11 эпизодов, связанных со слухами о призраках или духах. В июле на другой фабрике в Газипуре заболели 147 рабочих. Врачи тогда также предположили массовое психогенное расстройство: большинство пациентов быстро восстановились после обычной помощи.

Психиатр Хелал Уддин Ахмед объясняет такие случаи психологическим стрессом: физические симптомы у одного человека могут быстро распространяться среди группы. Представители профсоюзов добавляют к этому переутомление, низкие доходы, плохое питание и бытовые проблемы работников.

Сами производители существование фабричных «призраков» отрицают и призывают бороться со слухами. Но некоторые предприятия нашли собственный компромисс между медициной и суевериями: на дверях туалетов уже появились молитвы на арабском и бенгальском языках.