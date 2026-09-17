В США приговорили к 20-летнему сроку в тюрьме афганского боевика ИГИЛ* (ИГ*, «Исламское государство»*), причастного к теракту в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске 22 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба американского Минюста.

Как говорится в релизе, гражданин Афганистана Мохаммад Шарифулла на протяжении почти 10 лет участвовал в заговоре с целью оказания материальной поддержки и предоставления ресурсов признанной террористической организации.

Согласно материалам дела и доказательствам, представленным в суде, Шарифулла от имени ИГИЛ* передал нападавшим на «Крокус» инструкции по использованию автоматов AK и другого оружия, а также поддерживал с ними связь во время атаки. Исполнители теракта использовали эти автоматы, расстреливая людей в концертном зале, говорится в сообщении. Жертвами теракта стали 149 человек.

В марте 2026 года суд в России вынес приговоры 19 обвиняемым по делу «Крокуса». Четверо исполнителей теракта — Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Раджабализода — получили пожизненные сроки. Остальным фигурантам назначили от 19 лет до пожизненного. Один из осужденных к высшей мере как пособник террористов позднее покончил с собой в СИЗО.

Однако главным в фабуле дела, которое велось в США, стал не этот эпизод, а теракт 26 августа 2021 года в районе Международного аэропорта Кабула имени Хамида Карзая. Тогда американские и другие коалиционные войска проводили эвакуацию мирных жителей и иностранцев после перехода контроля в Афганистане к движению «Талибан»**. В тот день ворот Эбби — одного из главных входов на территорию аэропорта — собрались «тысячи» людей.

Шарифулла по поручению ИГИЛ* следил за дорогой к аэропорту и сообщил, что она свободна от блокпостов. В результате боевик Абдул Рахман аль-Логари, с которым Шарифулла был знаком ранее по совместной работе в афганской тюрьме, взорвал у ворот нательную бомбу. Взрывом были убиты 13 американских военнослужащих и около 160 мирных жителей.

В американском суде также было доказано, что Шарифулла причастен к теракту, совершенному смертником возле канадского посольства в Кабуле 20 июня 2016 года. Он тогда провел предварительное наблюдение и доставил исполнителя на место атаки.

Всего за период с 2016 по 2025 год, когда Шарифуллу удалось арестовать, он участвовал более чем в дюжине террористических нападений, говорится в релизе.

* организация признана террористической и запрещена в России

** Верховный суд РФ приостановил действие запрета на деятельность движения «Талибан», ранее признанного террористической организацией