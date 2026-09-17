На Украине не осталось экономики, которая могла бы платить налоги в бюджет. Об этом заявил в разговоре с 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

По его словам, украинский бизнес-сектор практически полностью лишился оснований для работы. Политолог отметил, что в страну также перестала поступать значительная часть средств из-за остановки агроэкспорта зерна и подсолнечного масла после блокировки портов.

«То есть Украина практически лишилась собственных источников дохода», — заявил Станкевич.

Собеседник издания выразил уверенность в том, что бюджетные остатки будут направлены на зарплаты и выплаты семьям погибших, а также на прочие статьи расходов, необходимых для ведения боевых действий.

«Это банкротство, дефолт. И [президент Украины Владимир] Зеленский надеется этот дефолт закрыть с помощью того, чтобы больше раскрутить европейских спонсоров», — добавил Станкевич.

Политолог также заявил, что руководство стран Европы пока что не готово идти навстречу Киеву, так как Зеленский запросил на 27 млрд евро больше ранее рассчитанной суммы, уже распределенной по европейским государствам.

«Кроме того, Запад должен дать разрешение, чтобы его деньги шли на текущее содержание вооруженных сил Украины», — сказал эксперт.

В то же время, предположил он, если за выборами в Германии, которая выступает в качестве главного спонсора Киева, последует отставка канцлера Фридриха Мерца, бундестаг может отказаться от финансирования.

«А там уже идет довольно серьезный встречный удар со стороны внутренней оппозиции», — уточнил политолог.

Отдельно Станкевич коснулся требований Брюсселя к Верховной Раде принять пакет антикоррупционных законов, которые могут ослабить самостоятельность власти Зеленского.

«Видимо, со стороны Зеленского идут противоположные сигналы: „не принимайте самые неприятные для меня законы, никуда они не денутся, все равно дадут нам деньги, они не захотят, чтобы мы рухнули“, — отметил эксперт.

Он также выразил уверенность в том, что власти Украины уже приступили к эмиссионному финансированию дефицита, пустив в ход печатный станок, что приводит к девальвации национальной валюты.

«Сложно называть конкретные цифры, потому что тут нет надежной экономической статистики, которая приходила бы c Украины. Поэтому можно только предполагать», — уточнил политолог.

Поворотным моментом, по его мнению, должны стать выборы во Франции, где партия действующего президента Эммануэля Макрона проигрывает своим оппонентам по популярности среди избирателей.

На фоне ухудшения внутренней ситуации и раскола в окружении Зеленского, который выявило увольнение министра обороны Михаила Федорова, Станкевич выразил уверенность в том, что текущая политика украинского руководства «больше двух зим не проживет».