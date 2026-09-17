Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили рост благосостояния участников программы реновации жилья в Москве в 680 млрд рублей.

По расчетам аналитиков, реновация уже стала фактором роста благосостояния ее участников почти на 700 млрд рублей. К 2032 году, по их прогнозу, совокупный эффект программы может вырасти до 3,9 трлн рублей.

Как отмечает РБК, результаты расчетов поднимают вопрос о том, может ли московская реновация стать моделью подобных программ для других регионов России.