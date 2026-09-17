Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) оценили рост благосостояния участников программы реновации жилья в Москве в 680 млрд рублей.
По расчетам аналитиков, реновация уже стала фактором роста благосостояния ее участников почти на 700 млрд рублей. К 2032 году, по их прогнозу, совокупный эффект программы может вырасти до 3,9 трлн рублей.
Как отмечает РБК, результаты расчетов поднимают вопрос о том, может ли московская реновация стать моделью подобных программ для других регионов России.
Программа реновации жилищного фонда Москвы была принята в августе 2017 года и рассчитана на 15 лет — до 2032 года. Она предусматривает расселение более 5 тысяч домов, в основном пятиэтажек 1957—1968 годов постройки, и затронет около миллиона жителей города.
Участники программы получают равнозначные квартиры с отделкой в новостройках, как правило, в том же районе, где жили раньше. Расселение проходит волновым методом: сначала строится новый дом, туда переезжают жители соседних домов, затем старые здания сносят и на их месте возводят новые.
Реализацию программы регулирует федеральный закон № 141-ФЗ, за ходом расселения следит городской Фонд реновации.