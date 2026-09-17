Мужчину, пострадавшего в ДТП с бывшим депутатом мажилиса Казахстана Бакытжаном Базарбеком, выписали из больницы Тараза после 31 дня лечения. Он продолжит восстановление в Астане, сообщает Informburo.kz со ссылкой на управление здравоохранения Жамбылской области.

17 сентября пациента перевели в отделение реабилитации и восстановительной терапии Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Батпенова.

По словам врачей, мужчина находится в ясном сознании. У него сохраняются умеренные боли в области послеоперационной раны, легкие когнитивные нарушения и гемисиндром справа.

Авария произошла 15 августа в районе Турара Рыскулова Жамбылской области. По предварительным данным полиции, автомобиль Toyota под управлением Бакытжана Базарбека наехал на мужчину, находившегося на проезжей части. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию, а затем перевезли в больницу Тараза. Спустя 24 дня после аварии он вышел из комы.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в Рыскуловском районе возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, водитель автомашины марки Toyota гражданин Б. допустил наезд на мужчину, находившегося на проезжей части. В результате ДТП пострадавший госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы», — сообщалось ранее в полиции.

По неофициальной информации, перед аварией другой автомобиль столкнулся на трассе с коровой. После этого несколько мужчин вышли на дорогу, чтобы убрать тушу животного. Один из них, предположительно, оказался на пути автомобиля RAV4, которым управлял экс-депутат.