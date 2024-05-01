Концерт российской оперной певицы Анны Нетребко, который должен был состояться 1 июня 2024 года в Культурном конгресс-центре швейцарского города Люцерна (KKL), отменен. Об этом со ссылкой на представителей центра пишет местная газета Luzerner Zeitung.

По ее данным, официально причиной отмены выступления Нетребко стала «угроза общественному порядку». Администрация KKL напомнила, что в июне 2024 года в отеле «Бюргеншток» в швейцарском кантоне Нидвальден пройдет международная мирная конферения по российско-украинскому конфликту. Luzerner Zeitung утверждает, что концерт российской певицы был отменен «после вмешательства властей Люцерна».

В заявлении, которое прислали в редакцию газеты из KKL, говорится, что «общественное восприятие солистки остается противоречивым», а близость Люцерна к месту проведения мирной конференции может стать причиной «угрозы общественному порядку». Руководство центра пообещало в кратчайшие сроки уведомить тех, кто купил билеты на концерт Нетребко, о способах их сдачи и возврата денег.

В администрации Культурного конгресс-центра отрицают, что его планируется каким-либо образом задействовать при проведении мирной конференции.

Концерт был организован компанией Good News Productions AG, офис которой находится в Цюрихе. Накануне, 30 мая, ее представители заявили, что ничего не знают об отмене выступления Нетребко в Люцерне. Поскольку 1 мая в Германии праздничный день, официальное объявление KKL сможет сделать только в четверг. Luzerner Zeitung отмечает, что билеты на концерт до сих пор доступны на различных онлайн-площадках — и, судя по их данным, уже распродано около трети мест в зале.

Несколько недель назад мэрия Люцерна обратилась к руководству KKL с требованием отменить выступление Нетребко, сообщил газете член городского совета Армин Хартманн, курирующий образование и культуру. В письме, направленном в центр, также осуждалась российская военная операция на Украине. «Мы не считаем целесообразным, чтобы российский артист, предположительно лояльный режиму, выступал в Люцерне», — пояснил Хартманн.

Мэр Люцерна Беат Зюсли подчеркнул, что «артист, дистанцировавшийся от ***** [российской военной операции], но никогда не отрекавшийся от российского режима, не должен появляться в городе», чтобы не нанести ему и всему региону «репутационный ущерб». По словам градоначальника, письмо в KKL было отправлено в конце марта, когда вопрос о проведении мирной конференции еще не ставился.

Зюсли пояснил, что они с коллегами из городского совета изначально «были уверены в отмене концерта», но в конце марта начали опасаться, что ни организатор, ни площадка не станут его отменять.

Ранее пресс-служба KKL публиковала релиз по поводу предстоящего концерта, в котором было указано, что «Анна Нетребко неоднократно высказывалась против» российской военной операции на Украине, а сам центр и организаторы концерта «шокированы» действиями ВС России и считают их нарушающими международное право.

«В то же время мы считаем, что музыка объединяет, помогает налаживать связи и не должна попадать в водоворот политических событий», — говорилось в пресс-релизе KKL.

Концерт Нетребко в Люцерне был запланирован на июнь 2022 года, но после начала российской военной операции на Украине его отложили на неопределенный срок с предупреждением о возможной отмене, а потом все же назначили на 1 июня 2024 года.

Несмотря на неоднозначное отношение к ней в Европе, Анна Нетребко все же выступит в миланском театре La Scala, а недавно пела на Пасхальном фестивале в Зальцбурге.

Летом 2022 года Нетребко наняла кризисных менеджеров, чтобы «убедить культурный мир» не связывать ее имя с президентом России Владимиром Путиным. Через год она подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке, потребовав $360 тыс. компенсации за прекращение сотрудничества с ней. Вскоре стало известно, что певицу вернули на сцену Берлинской оперы за ее «четкую позицию» по поводу украинского конфликта.