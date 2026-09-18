Эстония готова немедленно закрыть границу с Россией, если там будет объявлена мобилизация. Об этом заявили премьер-министр республики Кристен Михал и министр иностранных дел Маргус Цахкна, передает Эстонская общественная теле- и радиовещательная компания (ERR).

«Границу можно закрыть и сразу, как мы уже делали в тех случаях, когда на пограничных пунктах происходили какие-либо беспорядки. <…> Поскольку мобилизация может изменить оценку угрозы, мы предпримем соответствующие меры в зависимости от того, будет ли она объявлена и в какой форме», — сказал Михал.

По его словам, МВД Эстонии и Департамент полиции и погранохраны (PPA) полностью проинформированы и обладают всеми возможностями для того, чтобы перекрыть пограничные пункты в кратчайшие сроки.

Михал отметил, что уже сейчас время работы пунктов пропуска сокращено и введен полный таможенный контроль.

Премьер также подчеркнул, что в обсуждении подобных сценариев нет ничего тайного и экстраординарного.

Цахкна, в свою очередь, заявил, что пребывание граждан России в странах Европы не является основанием для получения международной защиты в случае мобилизации.

Глава МИД добавил, что за ситуацией должны следить все европейские страны. Он также выразил уверенность, что Эстония «гораздо лучше готова» к возможным угрозам или напряженности, чем другие страны Европы.

Министр, в частности, указал, что в 2025 году Шенгенская зона выдала россиянам 650 тыс. виз, и заявил, что «это давление может усилиться». У Эстонии, по словам Цахкны, «с этим проблемы нет», поскольку республика и так «не впускает этих людей».

18 сентября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в России якобы готовится «скрытая мобилизация» около 300 тысяч человек после выборов в Госдуму. Агентство сослалось на некие документы, согласно которым чиновники и сотрудники военкоматов в последние месяцы якобы призывают родственников и друзей уезжать из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил RTVI, что у Кремля нет планов призвать в армию 300 тыс. человек по мобилизации.

Президент Владимир Путин в начале сентября назвал «чушью собачьей» и «информационной атакой на Россию» слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму.