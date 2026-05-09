Бельгийский депозитарий Euroclear с 15 февраля 2024 года направил Киеву €6,6 млрд в виде дополнительных взносов в Европейский фонд для Украины из доходов от российских активов. Об этом сообщается в опубликованном на сайте организации квартальном отчете.

В Euroclear отметили, что процентные доходы от подсанкционных активов России составили €1,1 млрд, что на 23% меньше аналогичного показателя за 2025 год по причине снижения процентных ставок. Следующая выплата Украине, которая оценивается в €1,4 млрд, запланирована на июль 2026 года.

В документе также говорится, что в первом квартале 2026 года депозитарий зарезервировал для поддержки Киева €744 млн в качестве непредвиденной прибыли от репозиции денежных средств российского Центробанка.

В организации также уточнили, что на конец марта на балансе Euroclear Bank находилось €237 млрд, из которых €200 млрд относятся к попавшим под санкции активам России.

Кроме того, организация отчиталась о потере дохода от бизнеса в размере €9 млн из-за российских санкций и контрмер. Прямые затраты составили €38 млн.

Активы Центробанка на сумму €300 млрд, из которых €200 млрд размещены в Euroclear, были заморожены в рамках западных санкций после начала военной операции на Украине.

Комментируя обсуждение возможного изъятия активов ЦБ, президент России Владимир Путин назвал подобный шаг кражей золотовалютных резервов. Против конфискации также выступал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, высказавший мнение о целесообразности использования этих средств как инструмента по вовлечению российской стороны в переговоры.

В марте Банк России сообщил, что оспорил в суде Люксембурга регламент Совета ЕС, который утвердил заморозку активов на неопределенный срок вместо голосования о продлении каждые полгода.