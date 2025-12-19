Президент России Владимир Путин назвал грабежом заморозку золотовалютных резервов в западных банках. Об этом он заявил в прямом эфире «Итогов года».

По его словам, на Западе постоянно говорят о том, что собираются «украсть наши деньги». Глава государства подчеркнул, что если это произойдет, то регионализация платежных систем ускорится и приобретет «необратимый характер». По мнению Путина «это в целом полезно» для мировой экономики.

«А это в целом полезно для мировой экономики, может быть, за это стоит и заплатить», — подчеркнул Путин.

«Я сказал: “кража золотовалютных резервов”. Кража — это тайное похищение имущества, а это открытое. Это грабеж», — отметил он.

Путин объяснил, что Запад предложил «выдать кредит под залог наших активов».

«Но что такое “выдать кредит”? Это последствия для бюджета каждой страны. Это увеличивает бюджетный долг каждой страны», — добавил он.

Президент России предупредил о тяжелых последствиях для грабителей, включая «удар по имиджу», подрыв доверия и прямые потери, связанные с фундаментальными основами современного финансового миропорядка.

«Свои золотовалютные резервы в еврозоне хранят многие страны, не только Россия, но те, у которых есть свободные ресурсы, прежде всего, конечно, нефтедобывающие страны. Вот они посмотрят на то, что происходит. Уже смотрят. Уже у них возникают подозрения, сомнения и опасения», — сказал глава страны.

Путин заверил, что Россия постарается найти юрисдикцию, которая будет независима от политических решений.

«Самое главное, что бы они не украли, и как бы они это не сделали, когда-то придется отдавать. Кроме всего прочего, мы будем защищать свои интересы, прежде всего в судах», — заключил он.

Напомним, после начала СВО ЕС и страны G7 заблокировали около половины российских золотовалютных резервов — примерно на 300 млрд евро. Cвыше 200 млрд евро размещены на территории Евросоюза, преимущественно на счетах бельгийской компании Euroclear.

По итогам саммита ЕС, проходившего 18 и 19 декабря, участники не смогли договориться о механизме поддержки Украины за счет замороженных российских активов. При этом европейские лидеры заявили, что альтернативный вариант, не связанный с так называемым репарационным кредитом, позволит достичь поставленных целей. Также было отмечено, что от Украины не будут требовать возврата средств в случае, если Россия не компенсирует нанесенный ущерб/