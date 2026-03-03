Банк России обратился в суд в Люксембурге с заявлением об оспаривании регламента Европейского союза, которым была установлена бессрочная блокировка российских активов, сообщила пресс-служба ЦБ.
Речь идет о регламенте Совета ЕС от 12 декабря 2025 года. С принятием документа страны Евросоюза утвердили заморозку российских активов на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.
«Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных/арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом», — сказано в сообщении.
В ЦБ пояснили, что в результате принятия регламента были нарушены права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом ЕС. Банк России подчеркивает, что это противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права.
Центробанк также указал на существенные процедурные нарушения при принятии регламента. По данным регулятора, документ был одобрен не единогласно, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании ЕС.
«Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов», — отметил регулятор.
Заморозка активов ЦБ является частью западной санкционной политики, которая была введена после начала спецоперации на Украине. В США и Европе были заблокированы суверенные российские активы на сумму около $300 млрд, из которых примерно $200 млрд находились в бельгийском банке Euroclear.
В декабре 2025 года Евросоюз утвердил решение о бессрочном замораживании российских активов. По данным Reuters, означает, что блокировка средств на сумму около €210 млрд теперь не имеет срока действия и не требует продления раз в полгода, как это было раньше.
Брюссель неоднократно высказывал несогласие с планами полной конфискации замороженных российских активов. В частности, против таких мер выступал премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он говорил, что эти средства целесообразнее использовать как дипломатический инструмент для вовлечения Москвы в переговорный процесс, а не передавать напрямую Украине.
Кремль предупреждал, что ответственность за возможную конфискацию активов России ляжет как на страны, принявшие такое решение, так и на конкретных чиновников. Москва также заявляла, что в случае изъятия активов Западом со стороны России и ее партнеров последует «самая жесткая реакция».