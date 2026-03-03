Банк России обратился в суд в Люксембурге с заявлением об оспаривании регламента Европейского союза, которым была установлена бессрочная блокировка российских активов, сообщила пресс-служба ЦБ.

Речь идет о регламенте Совета ЕС от 12 декабря 2025 года. С принятием документа страны Евросоюза утвердили заморозку российских активов на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении.

«Оспариваемым Регламентом ЕС была установлена бессрочная блокировка (заморозка) активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных/арбитражных решений в связи с мерами, принятыми этим актом», — сказано в сообщении.

В ЦБ пояснили, что в результате принятия регламента были нарушены права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом ЕС. Банк России подчеркивает, что это противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права.

Центробанк также указал на существенные процедурные нарушения при принятии регламента. По данным регулятора, документ был одобрен не единогласно, а большинством голосов, что противоречит требованиям статьи 215 Договора о функционировании ЕС.

«Банк России сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с Регламентом ЕС и любыми иными мерами, принятыми Европейским союзом и/или его государствами-членами в отношении Банка России или его активов», — отметил регулятор.