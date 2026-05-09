Группа россиян запустила механизм международного арбитража против Бельгии, чтобы вернуть сотни миллиардов евро, замороженных с начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Le Monde со ссылками на бельгийскую прессу.

Российские олигархи с сентября 2025 года пытаются вернуть активы, замороженные в европейском депозитарии Euroclear. Имена истцов неизвестны, в документах, согласно сообщениям бельгийской прессы, они фигурируют под инициалами Е. П., В. В., А. Б. и Г. С.

С момента начала спецоперации России на Украине в Брюсселе были заморожены активы на 258 миллиардов евро, в том числе 193 миллиарда евро, связанных с Банком России, сообщает Le Monde. Другие активы принадлежат компаниям и частным лицам, в отношении которых не применялись санкции США и ЕС.

Юридическим фундаментом для претензий стало соглашение о взаимной защите инвестиций, подписанное Бельгийско-Люксембургским экономическим союзом с СССР в 1989 году. Документ так и не был денонсирован, несмотря на неоднократные призывы Еврокомиссии и бельгийских парламентариев. Именно это соглашение позволяет истцам требовать создания арбитражного трибунала, решение которого является окончательным и не подлежит обжалованию. Если арбитраж состоится, каждая сторона сможет назначить своего представителя, а председателя выберут по взаимному согласию.

Министерство финансов Бельгии подтвердило получение девяти «уведомлений о спорах» — обязательного первого шага в подобных процедурах. Конкретные суммы требований не раскрываются. В ведомстве отказались от дальнейших комментариев до завершения разбирательства в Генеральном суде Европейского союза, входящего в состав Суда ЕС.

Euroclear является одним из двух крупнейших мировых депозитариев ценных бумаг наряду с люксембургским Clearstream. Предыдущие попытки добиться разморозки активов, связанных с Россией, через суды результата не принесли.

В конце 2025 года премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал инициативу ЕС по конфискации российских средств, сославшись на недопустимые финансовые и правовые риски для страны. В итоге лидеры 27 государств-членов остановились на компромиссном решении — предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро за счет доходов от замороженных активов.

В декабре 2025 года страны ЕС также договорились бессрочно продлить заморозку средств Банка России без необходимости голосовать по этому вопросу каждые полгода — тем самым нейтрализовав потенциальное вето Венгрии, лишившейся рычага влияния после поражения Виктора Орбана на выборах в апреле.